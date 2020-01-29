СМИ опубликовали список недвижимости Гульнары Каримовой в Великобритании. Особняк и квартиры собираются конфисковать

Британская газета The Times опубликовала список недвижимости, принадлежащей старшей дочери экс-президента Ислама Каримова Гульнаре Каримовой в Великобритании.

Эти объекты могут конфисковать. Информацию об объектах британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах SFO (Serious Fraud Office) первоначально предоставило изданию Gazette.

Речь идет об особняке в графстве Суррей и двух квартирах в престижных районах Лондона общей стоимостью 40 млн фунтов стерлингов ($52 млн):

Поместье Gorse Hill Manor в графстве Суррей Каримова приобрела в 2010 году за 18 млн фунтов ($23,5 млн). Сегодня этот объект стоит 30 млн фунтов ($39 млн). На территории усадьбы 1912 года есть озеро для лодочных прогулок и сады площадью около 70 тысяч квадратных метров. По соседству, в частности, расположено владение султана Брунея.

В Лондоне одна из квартир расположена в районе Мейфэр – 8 млн фунтов ($10,4 млн), вторая – в районе Белгравия стоимостью 2 млн фунтов ($2,6 млн).

8 января пресс-служба Верховного суда Узбекистана подтвердила, что в Ташкенте начался новый судебный процесс по делу Каримовой, он проходит в закрытом режиме. О начале этого процесса швейцарский адвокат Каримовой Грегуар Манжа и дочь Гульнары Иман рассказали еще 16 сентября, также подчеркивая, что процесс закрытый.

В этот раз Каримову и нескольких других лиц обвиняют в том, что они «в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах».

В 2017 году, после смерти Ислама Каримова, его старшую дочь Гульнару Каримову осудили в Узбекистане на 10 лет лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний.



Дела в Узбекистане на дочь президента были заведены после того, как она стала фигурантом аналогичных уголовных дел о коррупции и отмывании средств в США и нескольких странах Европы. По утверждению следствия, Каримова получила около $1 млрд взяток от телекоммуникационных и других компаний (в основном иностранных: МТС, «Вымпелком», ING, Telia Sonera) в обмен на гарантированную выдачу лицензий на мобильную связь в Узбекистане. Позже она и ее приближенные вывели эти деньги за рубеж через офшорные компании и купили на них более десятка вилл и других объектов недвижимости в разных регионах мира. Часть выведенных денег – около $555 млн – была найдена на счетах в Швейцарии. Еще около $200 млн – на счетах в других странах. Сейчас власти Узбекистана пытаются вернуть эти деньги в страну.

После первого приговора Каримова некоторое время жила под домашним арестом, но в марте 2019 года ее отправили в колонию в Ташкентской области, обвинив в «злостном» нарушении условий нахождения под стражей. Сама Каримова и ее дочь утверждали, что условий ареста она не нарушала. Вскоре после этого на нее было заведено второе уголовное дело.

В декабре 2017 года Министерство финансов США внесло Каримову в санкционный список по «глобальному закону Магнитского». По данным Минфина, Каримова «возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки» и занимался «вымогательствами».

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