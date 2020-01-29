Трамп предложил план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта

Президент США Дональд Трамп представил свой план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке. Он предложил сохранить Иерусалим «неделимой» столицей Израиля, а Восточный Иерусалим по замыслу Трампа должен стать палестинской столицей. Он также предложил создание двух государств и заявил, что ни один израильтянин или палестинец не окажется оторванным от своего дома.

Выступая в Белом доме в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Трамп предупредил, что его план – «последняя возможность» для палестинцев.

Трамп назвал свой 80-страничный план наиболее полным и детальным из всех когда-либо предложенных для урегулирования этого конфликта.

«Мир нуждается в компромиссах, но мы никогда не будем просить Израиль идти на компромиссы в вопросах безопасности. Это соглашение дает палестинцам «последнюю возможность» создать своё собственное государство. Последнюю – потому что такой единой команды, какая у нас есть сейчас, больше не будет», – сказал он.

Как отмечает BBC, проект плана разрабатывался в обстановке секретности и писался при участии Джареда Кушнера, мужа дочери Трампа. Президент США также поблагодарил Оман, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты за их поддержку нового мирного плана. На заявлении Трампа присутствовали послы этих стран.

С ответным словом выступил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Он поблагодарил политиков, дипломатов и, в частности, Иванку Трамп и Джареда Кушнера.

Нетаньяху назвал этот день «великим» и вспомнил 14 мая 1948 года – тоже как «великий день», когда президент США Гарри Трумэн первым признал государство Израиль в день провозглашения его независимости.

Тысячи палестинцев протестовали ранее против плана Трампа. Израильские военные тем временем разместили свои войска на территории оккупированного Западного берега. Свой официальный комментарий представители палестинской стороны пока не дали.

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