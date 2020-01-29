Российские разработчики создают испытательную базу для авиадвигателя ПД-35

29.01.2020, 3:04, Разное

Представители АО «ОДК – Пермские моторы» заявили о намерении реализации проекта по возведению специальной базы, на которой проведут тестирование очень мощного перспективного авиадвигателя ПД-35. Данное соглашение подписано с руководством региона.
По информации издания «ПолитЭксперт», уже в скором времени стартует исследование в рамках градостроительного проектирования участка в микрорайоне Новые Ляды. Необходимые строительные работы будут проведены в Левшинском участковом лесничестве. Что касается возведения объекта, то эта задача полностью положена на «ОДК – Пермские моторы». Планируется тестирование авиадвигателей ПД-35, являющихся возможными силовыми агрегатами широкофюзеляжного самолета CR929, разрабатываемого китайскими и российскими специалистами.

Впрочем, первые испытания должны состояться лишь в 2023-м, в следующем году разработчики хотели бы проверить работоспособность агрегата газогенератора. Сертификацию двигателя стоит ожидать не ранее 2027 года.



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