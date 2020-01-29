Российские разработчики создают испытательную базу для авиадвигателя ПД-35

Представители АО «ОДК – Пермские моторы» заявили о намерении реализации проекта по возведению специальной базы, на которой проведут тестирование очень мощного перспективного авиадвигателя ПД-35. Данное соглашение подписано с руководством региона.

По информации издания «ПолитЭксперт», уже в скором времени стартует исследование в рамках градостроительного проектирования участка в микрорайоне Новые Ляды. Необходимые строительные работы будут проведены в Левшинском участковом лесничестве. Что касается возведения объекта, то эта задача полностью положена на «ОДК – Пермские моторы». Планируется тестирование авиадвигателей ПД-35, являющихся возможными силовыми агрегатами широкофюзеляжного самолета CR929, разрабатываемого китайскими и российскими специалистами.

Впрочем, первые испытания должны состояться лишь в 2023-м, в следующем году разработчики хотели бы проверить работоспособность агрегата газогенератора. Сертификацию двигателя стоит ожидать не ранее 2027 года.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Заявленная президентом США Дональдом Трампом «сделка века» по мирному урегулированию между Израилем и Палестиной нуждается в анализе, сообщил глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. «Заявленная Трампом «сделка века», конечно же, нуждается в детальном анализе, причем не столько даже в ее содержательной части, сколько в резонансной — в плане реакции на нее […]