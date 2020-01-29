В Киеве полиция задержала двух старшеклассниц, «заминировавших» несколько школ

Две ученицы одиннадцатого класса позвонили в полицию и сообщили о минировании двух общеобразовательных школ в Дарницком районе Киева. Об этом 29 января проинформировали в столичной полиции.

«На место происшествия выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, патрульные, спасатели и врачи. Из учебных заведений эвакуировали более 1500 учеников, учителей и других работников. Правоохранители тщательно обследовали помещения зданий и прилегающую территорию, но никаких взрывоопасных устройств или веществ не нашли», – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители установили, что о минировании в полицию сообщили две 17-летние школьницы.

«Они учатся в одной из «заминированных» школ. Школьницы признали свою вину, а свой поступок объяснили тем, что хотели «пошутить». Поскольку правонарушители подлежат уголовной ответственности, то решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершения преступления», – добавили в полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов «Единой России», сообщил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи со слухами о возможной отставке главы Чувашии сообщил, что указа на этот счет нет. «Я могу вам только констатировать, что на настоящий момент указа нет. Как вы знаете, кадровые решения мы не анонсируем», – сказал […]