В Киеве полиция задержала двух старшеклассниц, «заминировавших» несколько школ

Две ученицы одиннадцатого класса позвонили в полицию и сообщили о минировании двух общеобразовательных школ в Дарницком районе Киева. Об этом 29 января проинформировали в столичной полиции.
«На место происшествия выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, патрульные, спасатели и врачи. Из учебных заведений эвакуировали более 1500 учеников, учителей и других работников. Правоохранители тщательно обследовали помещения зданий и прилегающую территорию, но никаких взрывоопасных устройств или веществ не нашли», – рассказали в пресс-службе.
Правоохранители установили, что о минировании в полицию сообщили две 17-летние школьницы.
«Они учатся в одной из «заминированных» школ. Школьницы признали свою вину, а свой поступок объяснили тем, что хотели «пошутить». Поскольку правонарушители подлежат уголовной ответственности, то решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершения преступления», – добавили в полиции.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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