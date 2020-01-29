Трамп поблагодарил Помпео за «хорошую работу» с репортером NPR

Президент Дональд Трамп во вторник поблагодарил госсекретаря Майка Помпео за его подход к решению проблемы, возникшей в результате скандального интервью главы Госдепартамента с репортером Национального общественного радио (NPR) Мэри Луиз Келли. Как рассказала журналистка, после интервью Помпео накричал на нее, используя нецензурную лексику. После того, как радиостанция распространила эту информацию, Помпео обвинил журналистку во лжи.

«Та журналистка вчера не смогла хорошо справиться со своей работой», — сказал Трамп, обращаясь к Помпео во время презентации ближневосточного мирного плана. Слова президента вызвали смех среди высокопоставленных официальных лиц, собравшихся на мероприятие в Белом доме.

«Я думаю, ты хорошо с ней поработал», — добавил Трамп.

В минувшую пятницу Мэри Луиз Келли во время интервью с Помпео задала госсекретарю несколько вопросов по поводу Украины и экс-посла США в Киеве Мэри Йованович. По словам Келли, после интервью Помпео накричал на нее и несколько раз «использовал нецензурную лексику».

В субботу Майк Помпео выпустил заявление, обвинив журналистку в том, что та солгала при подготовке интервью и согласилась на разговор после интервью, который не подлежал оглашению в печати. Помпео не опроверг слова Келли о содержании разговора.

Сама журналистка утверждает, что сотрудники Помпео не предупреждали ее о том, что она не имеет права разглашать информацию о встрече, которая состоялась после интервью.

Госдепартамент в понедельник исключил другого журналиста NPR из пресс-пула, который должен был сопровождать Помпео в его предстоящей зарубежной поездке. Ассоциация корреспондентов при Госдепартаменте выпустила заявление, в котором этот шаг расценивается как ответ NPR за разглашение информации о беседе Помпео с Келли.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Участница Comedy Woman Надежда Ангарская станет одной из героинь проекта «Последний герой». Помимо неё, в команде будут еще 7 российских знаменитостей, которые в скором времени отправятся на Филиппины. По словам артистки, её главной целью является победа и избавление от лишних килограмм. Компанию Ангарской составит Наталья Бардо, планирующая «отдохнуть от напряженного графика». Кроме того, актрисе нравится, […]