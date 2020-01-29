Мнение: Закрытие гипермаркетов, рост торговли с Китаем и грузооборот портов

1. В прямом эфире мы можем наблюдать, как наши доброжелатели пытаются создать новый чёрный миф о России. Некоторые блогеры, на которых я не буду показывать пальцем, пишут, что у нас, мол, начали закрываться гипермаркеты, и это говорит о падении доходов, обнищании населения и так далее. Вот новость, которая, по-видимому, спровоцировала появление подобных публикаций:

https://www.eg.ru/economics/829628-krupneyshie-gipermarkety-zakryvayutsya-po-vsey-rossii/

Итоги 2019 года для игроков продуктового рынка стали неприятной неожиданностью: выяснилось, что «большой формат» магазинов стремительно теряет популярность — люди уходят из гипер- и даже супермаркетов, предпочитая небольшие точки шаговой доступности. В числе пострадавших — все ведущие компании, работающие в этой сфере: «Ашан», «Лента», «Магнит», X5 Retail Group. В результате, как ожидают аналитики, многие магазины под этими вывесками могут в одночасье исчезнуть даже в столицах.

Уже известно, что в числе первых жертв сокращения окажется сеть «Карусель» X5 Retail Group, приносящая владельцам одни убытки. Развивать ее больше не будут, а магазины сейчас уже закрываются по всей стране — или перепрофилируются (в частности, предполагается перейти на альтернативные форматы вроде модных гастромаркетов).

«Лента», показавшая четыре с половиной миллиарда убытков, запустила масштабный аудит, по результатам которого намерена ликвидировать нерентабельные объекты: уже закрыты семь супермаркетов и два гипермаркета.

Хуже всего положение у «Ашана», уже не первый год борющегося с оттоком клиентов со своих гигантских площадей. На данный момент известно о закрытии «гиперов» в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Барнауле, Ярославле и ряде других городов, причем речь идет и о магазинах под вывеской «Атак» — всего компания может пустить под нож до сотни торговых точек.

На самом деле, конечно же, это свидетельствует вовсе не об обнищании (которого нет), а о значительном прогрессе в России. Объясню почему.

Во-первых, в сфере торговли выросла конкуренция. Магазинов в наших городах стало не просто много, а чрезмерно много, об этой проблеме я упоминал вот здесь:

https://olegmakarenko.ru/1701150.html

Во-вторых, формат гипермаркетов перестал быть таким востребованным, как 20 лет назад. Тогда торговых площадей не хватало, продолжали работать отставшие от жизни магазины советского формата, и ритейлерам было проще построить огромный гипермаркет где-нибудь на отшибе, чуть в стороне от жилого района. Большой выбор товаров, реклама, невиданное ранее потребительское изобилие успешно привлекали истосковавшихся по нормальным магазинам покупателей. Теперь, когда вокруг вас выросло множество магазинов шаговой доступности, — с качественным товаром, неплохим выбором и быстрым обслуживанием, — вам уже проще зайти туда по пути с работы или во время прогулки, нежели специально планировать большой поход за покупками.

В-третьих, в гипермаркетах многие закупаются впрок, однако для скоропортящихся продуктов – вроде молочки, кулинарии и некоторых овощей/фруктов – это не самое хорошее решение. Гораздо лучше покупать свежее рядом домом.

В-четвёртых, нематериальная составляющая. Маленькие магазинчики, или даже средние по размеру магазины по соседству, где работают ваши знакомые продавцы и всё расположено компактно, имеют шарм и уют. В них просто приятнее заходить, чем в огромные бездушные гипермаркеты.

В-пятых, банальная неэффективность некоторых торговых сетей. Росли слишком быстро, росли на кредитах, не думали о качестве товаров и о вменяемых ценах. Упёрлись в потолок роста, после чего обнаружили, что покупатель начал голосовать ногами в пользу более грамотных конкурентов, а запаса прочности у них нет, по старым кредитам надо платить.

В-шестых, разумеется, онлайн-торговля. Она достигла такого размаха и люди к ней настолько привыкли, что мелким производителям и импортёрам зачастую уже проще вообще не связываться с торговыми сетями, а реализовывать свой товар через интернет.

Условия, как видите, складываются отнюдь не в пользу гипермаркетов. Но это уже не наша проблема (если только мы не работаем в гипермаркетах и не владеем ими). Для нас с вами жизнь улучшается.

2. Стагнация реальных доходов в России всё же есть (но не из-за падения зарплат, которые продолжают расти, а из-за увеличения обязательных расходов). По этой причине, а также в ответ на западные санкции, мы продолжаем наращивать торговлю с Китаем:

https://www.kommersant.ru/doc/4221187

Год выдался для Китая сложным, что и неудивительно, учитывая торговую войну с США. Экспорт, долго остававшийся одним из драйверов роста, увеличился всего на 0,5% — самое низкое значение за три года. Импорт и вовсе обвалился на 2,8% из-за снижения закупок в США. Общий объем торговли упал на 1%. На этом фоне торговля с Россией — одно из немногих светлых пятен. Товарооборот вырос на 3,4%, до рекордных $110,8 млрд. Конечно, это не 27%, на которые торговля взлетела в 2018 году, но, учитывая, что весь год не только бушевала торговая война, но и снижались цены на сырье, составляющее почти 80% российского экспорта в Китай, результат можно признать приличным.

Российский экспорт в Китай вырос на 3,2%, до $61 млрд, в первую очередь за счёт увеличения физических объемов поставок, что компенсировало падение цен. Так, «Транснефть» увеличила прокачку нефти в Китай по отводу от ВСТО, добавив около 1 млн тонн в трубу Сковородино—Мохэ. Начал регулярно поступать в КНР и сжиженный газ с проекта «Ямал СПГ».

Но самые интересное — в импорте. Хотя российская экономика выросла в 2019 году в лучшем случае на 1%, а реальные доходы граждан стагнируют, Китай увеличил поставки в РФ на 3,6%, почти до $50 млрд. Чтобы точно понять причину, надо дождаться детальных данных, которые китайская таможня опубликует в феврале. Но по косвенным признакам российские потребители начинают все больше покупать китайские товары, причем не только бытовую технику или смартфоны, но даже легковые автомобили. Так, по данным Ассоциации европейского бизнеса, бюджетные китайские марки Haval, Geely и Changan показали взрывной рост — на 282%, 186% и 86% соответственно, став лидерами рынка по темпам увеличения продаж. По мере того, как население ужимает расходы, оно все более активно переходит на сравнительно дешёвые китайские товары. Другим источником роста выглядит переключение промышленности на станки из Китая — второй год подряд КНР обгоняет Германию как источник импорта промышленного оборудования для России.

3. Рост международной торговли России отражается в грузообороте портов, который в прошлом году увеличился по всем основным морским бассейнам кроме Азово-Черноморского (там падение из-за ввода в строй Крымского моста, перетянувшего на себя часть грузов):

https://genby.livejournal.com/816465.html

Для сравнения, грузооборот портов Прибалтики традиционно продолжает падать. Относительно неплохо дела идут только в Литве (порт Клайпеда), но и там в 2019 году зафиксировано небольшое снижение. По-видимому, Литва сможет удерживать позиции, только если будет сохранять за собой значительную часть транзита в Белоруссию.

Источник: Место для дискуссий

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