Гаджеты: Обновление для Huawei Mate 30 Series (4G, 5G) приносит улучшения для камеры, Bluetooth и монитора



Жесткая конкуренция и постоянная угроза санкционных мер со стороны американских властей вынуждают разработчиков компании Huawei непрерывно совершенствовать свои и так высококачественные и мощные смартфоны. Устройства флагманского класса Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro получили высокую оценку специалистов не только благодаря высокой производительности, но и высокотехнологичной основной камере.

Эксперты DxOMark уже успели поставить камеры серии Mate 30 в первые ряды своего рейтинга. Тем не менее, инженеры компании Huawei продолжают совершенствовать программное обеспечение, улучшающее многие функции смартфонов. Повышение производительности флагманов обеспечивается новым обновлением фирменной оболочки EMUI для всех версий серии Mate 30.

С выходом обновления становится более удобным интерфейс камер смартфонов. И исправлен некорректный показ превью и добавлена возможность переназначения кнопки спуска затвора с правой на левую сторону для более удобного доступа пользователя(Mate 30 Pro).

Изменения в EMUI обеспечили также для всех смартфонов более стабильное соединение по Bluetooth и повысили чувствительность сенсорного экрана в игровых приложениях. Для моделей поддерживающих сети 5G появилась возможность устанавливать обои в режимах Always-on Display.

Объем обновления EMUI 10.0.0.195 составил 500 МБ и предназначается для моделей Huawei Mate 30 4G, Mate 30 Pro 4G, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G и Mate 30 RS Porsche Design.

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