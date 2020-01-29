В 2019 году на Донбассе жертв среди гражданских было меньше всего с начала конфликта – Сайдик

В 2019 году было зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения вследствие конфликта на Донбассе. Об этом 28 января в Киеве во время конференции «ОБСЕ в Украине в 2019 году» сказал бывший спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Прошлый год был лучшим, если говорить о статистике жертв среди гражданского населения. Намного меньше было зафиксировано погибших и раненых мирных жителей. В 2016 у нас было 88 погибших и 354 раненых в рамках конфликта. В 2019 году – только 19 погибших и 128 раненых. В 2016 году из погибших было шестеро детей, а в прошлом году вообще ни один ребенок не погиб», – рассказал он.

По его словам, «позитивные сдвиги» появились благодаря «работе, направленной на прекращение огня, уменьшение случаев стрельбы».

Сайдик добавил, что во время его работы в Минске в фокусе была ответственность за безопасность, защиту гражданского населения. В частности, особое внимание уделялось «противоминной деятельности».

«Мины – причина номер один, наверное, по которой гибнут дети в этом конфликте. Потому разминирование и противоминная деятельность, повышение уровня осведомленности об опасности мин – это очень важная работа», – пояснил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В ноябре 2019 года в ООН сообщали, что за период военной агрессии РФ на востоке Украины погибло по меньшей мере 3345 гражданских лиц. Всего с начала конфликта на Донбассе погибло 13–13,2 тыс. человек, а ранения получили 29–31 тыс, заявляли в организации.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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