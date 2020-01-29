«Сделка века». Нетаньяху одобрил план Трампа, Аббас заявил, что Иерусалим не продается

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньху поддержал план президента США Дональда Трампа о урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.

Об этом он заявил на пресс-конференции, во время которой Трамп представил изложенное на 80 страницах предложение по завершению конфликта, информирует пресс-служба Белого дома.

«Это исторический день. Я знаю, что будет оппозиция; всегда есть оппозиция. Я знаю, что на этом пути будет много препятствий – много критики… Господин президент, ваша сделка века – это возможность века. И будьте уверены, Израиль не упустит эту возможность», – сказал Нетаньяху.

Он добавил, что этот план – «отличный» для Израиля.

Президент Палестины Махмуд Аббас, которого не было на презентации инициативы Трампа, заявил, что «говорит тысячи «нет» этому плану, сообщает Al Jazeera.

Он назвал сделку «заговором» и «пощечиной века» и сказал, что Иерусалим не продается, отмечает CNN. Палестина «не преклонит колени» и не сдастся, подчеркнул Аббас.

План Трампа кроме прочего предусматривает создание Палестинского государства и инвестиции на сумму более $50 млрд. Иерусалим останется «неделимой столицей» Израиля, в то время как столицей государства Палестина будет Аль-Кудс, в состав котого войдут восточные районы Иерусалима, сказано в документе. Трамп опубликовал карту возможного расположения двух государства.

Израиль оккупировал восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей неделимой столицей. Международное сообщество этого не признает и настаивает на том, что статус города должен быть определен в ходе палестино-израильских мирных переговоров. Палестинцы, в свою очередь, хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.

Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная администрация базируется в городе Рамалле.

Аббас в 2014 году предлагал сделать Иерусалим общей столицей двух государств. 6 декабря 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город, после чего отношения между США и Палестинской администрацией были практически разорваны.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В краткосрочной перспективе мнение Палестины о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию не имеет значения, сообщил посол США в Израиле Дэвид Фридман. Комментируя отношение США к тому, что Палестина может не принять предложение Вашингтона, Фридман заявил: «Не имеет значения, что скажут палестинцы в краткосрочной перспективе». США намерены «предоставлять им возможность» принять «сделку» на протяжении четырех лет, […]