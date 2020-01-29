Мнение: Сокращение поставок

Болгарский министр энергетики Теменужки Петкова на встрече с профильным замминистра США заявила, что Болгария до конца этого года сократит импорт российского газа на 50%, заместив его поставками азербайджанского газа по ТАНАП и поставками СПГ.

Объемы болгарского импорта невелики — около 3 млрд кубометров в год, однако Болгария продолжает тенденцию. Польша и Турция уже существенно сократили импорт российского газа, поляки причем с 23 года полностью его прекращают, и эта тенденция носит явно политический характер. Российское руководство, используя свои углеводороды как инструмент политического шантажа, неизбежно должно было получить ответ, который не мог быть мгновенным, но он был неизбежным.

Газпром уверенно идет к краху, причем к нему ведут три взаимодополняющих друг друга фактора: перенасыщение европейского рынка газом, снижение цены на него и политические решения о принудительной диверсификации поставок. Всё это рано или поздно (скорее рано) приведет к сокращению доли Газпрома на рынке при снижающихся ценах. На все это наслаиваются колоссальные затраты, которые понес Газпром при строительстве новых трубопрводов, которые в условиях падения спроса превращаются в полупустые резервные мощности для Европы. И без того призрачная окупаемость новых газотранспортных систем при сложении неблагоприятных для Газпрома факторов превращается в миф.

При сохранении тенденции через довольно короткое время ребром встанет вопрос о перспективах банкротства национального достояния. Чудес не бывает. Спасать Газпром можно будет по двум сценариям — неизбежному, через его дробление и распродажу (что прямо сейчас делает Мадуро со своей полностью обанкротившейся нефтяной отраслью) или взятии Газпрома на баланс бюджета с беспощадным повышением тарифов на внутреннем рынке. Что, конечно, вызовет взрыв благодарности населения и полный коллапс остатков экономики. Третий вариант — это, конечно, марсиане, которые прилетят и сделают всем хорошо. Но это неточно.

Источник: Эль Мюрид

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