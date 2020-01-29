ERR — русскоязычные жители Эстонии дают детям «универсальные» имена для комфортного будущего

Министерство внутренних дел Эстонии недавно опубликовало статистику самых популярных имён для новорождённых в минувшем году — и практически все имена в первой десятке оказались европейскими или эстонскими. Причём эта тенденция заметна и в русскоязычных или смешанных семьях, отмечает ERR. По словам родителей, так они стараются гарантировать детям комфортное будущее в любой стране.

Русскоязычные жители Эстонии всё чаще выбирают для своих детей не привычные традиционные, а универсальные для всего мира или даже экзотические имена. Это связывают, с одной стороны, с мировой модой, а с другой — с желанием адаптироваться в эстонском обществе.

Министерство внутренних дел на днях опубликовало статистику самых популярных имён, которыми родители называли своих детей в минувшем году. И в десятке лидеров не оказалось ни одной Анастасии, Александра или Алексея. Список возглавляют мальчики: Робин, Себастьян, Хуго, Оливер, Маттиас, Расмус, Кристофер, Марк, Оскар и Мартин. У девочек — это Мия, София, Эмили, Ленна, Марта, Ханна, Элийзе, Мария и Саския.

Очевидно, что большинство новорождённых в нашей стране — дети эстонских родителей или смешанных браков. Но и вкусы русскоязычных семей меняются: из всех перечисленных имён разве что у Софии или Марии можно с большой вероятностью предположить русские корни. Тем не менее теперь и наши Оскары и Марты в русскоязычных семьях не редкость.

Преподаватель Таллинского университета, лингвист Анника Хуссар изучает предпочтения людей в выборе имён. Она считает, что исчезновение Дим, Коль и Оль с детских площадок — это мода не только местных русских, а наших соотечественников вообще, и ветер перемен дует в Эстонию через границу, с востока.

АННИКА ХУССАР, лингвист Таллинского университета: Если посмотреть, как называли детей в прошлом году в Москве, то там детям тоже дают скорее интернациональные имена. Если у них три самых популярных женских имени — Анна, Мария и София, то у нас такой же список.

По словам Хуссар, такие модные имена, как Оливия или Мия, теперь не редкость и в российских городах. Воспитатели русских детских садов говорят: Насть, Миш и Маш немало и сейчас, но мода действительно меняется.

ЕЛЕНА СКЛАВАС, воспитатель детсада «Арбу»: Эвелина, Аделина, Вилина — сейчас очень популярны такие имена. Мою дочку, например, зовут Агнесса. А моя подруга, она более направлена на эстонские имена. То есть Рико-Марио — это младший сын, а старший — Франко-Маттео.

Некоторые русскоговорящие родители объясняют, что специально выбирают для своих детей такие имена, с которыми им потом будет легко и комфортно в любой среде — не только среди своих, но и в эстонском коллективе, и в какой угодно европейской стране. Так что можно предположить, что в некоторой степени это выбор не только имени, но и будущего.

Дата выхода в эфир 27 января 2020 года.

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Последнее: Министерство внутренних дел Эстонии недавно опубликовало статистику самых популярных имён для новорождённых в минувшем году — и практически все имена в первой десятке оказались европейскими или эстонскими. Причём эта тенденция заметна и в русскоязычных или смешанных семьях, отмечает ERR. По словам родителей, так они стараются гарантировать детям комфортное будущее в любой стране. Русскоязычные жители Эстонии […]