Мнение: Заложник Зеленский

Политика – дело мутное. Ни один политик в мире не может себе позволить делать только то, что хочет делать, и не делать того, чего делать не хочет. Ни один политик в мире не может себе позволить всегда говорить именно то, что он думает. Любой политик мира что-то говорит (или молчит) и делает (или не делает) исключительно из соображений политической целесообразности. Президент Украины Владимир Зеленский — не исключение.

Будь его воля, убежден, Зеленский не отправился бы в Польшу, а тем более не озвучил бы ту ахинею, которую ему подсунули спичрайтеры.

Это же надо до такого «додуматься»!

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста» — огласил Зеленский в Польше.

Как будто не было сговора в Мюнхене….

Не может внук героического деда, советского офицера, кавалера боевых орденов, лично уничтожившего полтора десятка фашистов, искренне верить в озвученную ахинею.

По всему выходит, что не осуждать надо Зеленского, а посочувствовать президенту Украины, что он не волен своим словам и поступкам. Что сегодня он стал заложником политической целесообразности.

На снимке: Владимир Зеленский у могилы деда. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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