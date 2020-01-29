Ученые создали альтернативу сырой нефти из побочного продукта производства целлюлозы

Немецкие исследователи во главе с ученым Фолькером Зибером создали уникальное семейство полиамидов, которое может быть получено посредством побочных продуктов производства целлюлозы. Речь идёт об очень об очень важном виде пластика, использующемся при создании автомобилей или одежды. Как правило, он изготавливается из сырой нефти.

Что касается экологических способов производства, то сейчас существуют лишь полиамиды на касторовом масле. Биосодержащее соединение имеет большую стоимость в производстве, поэтому попадает в продажу лишь в случае наличия определенных свойств. Ученые из Германии заявили о разработке нового семейства полиамидов, полученного благодаря побочным продуктам производства целлюлозы. У исходного материала есть два кольца, сплавленные друг с другом, но одно из них впоследствии модифицировали для появления длинной цепочки молекул. Линейную полимерную цепь, как в традиционной полиамиде, заменило соединение, несущее мелкие кольца и другие боковые группы, что придает полимеру новые возможности.

Впрочем, специалисты пока не совсем довольны результатами работы, так как планируют усовершенствовать полученное вещество. «Благодаря простой масштабируемости потенциал для эффективного процесса очень высок», — отметил ученый Пол Стокманн.

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