Трамп продемонстрировал предлагаемые границы Израиля и Палестины

28 января президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter карту возможного расположения Израиля и Палестины после предполагаемого плана урегулирования конфликта.
«Так может выглядеть будущее государство Палестина со столицей в некоторых частях Восточного Иерусалима», – прокомментировал глава Белого дома.
На карте территория будущего арабского государства разбросана по территории еврейского и связывается тоннелем и переходами.
This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020
План урегулирования на Ближнем Востоке, который Трамп называет «историческим прорывом». Он, в частности, предполагает, что Иерусалим останется «неделимой столицей» Израиля, а столицей государства Палестина будет Аль-Кудс, и в его состав войдут районы восточного Иерусалима.
Отношения между США и Палестинской администрацией были практически разорваны в 2017 году, когда 6 декабря Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город.
14 мая 2018 года в Иерусалиме открылось американское дипведомство. В секторе Газа в связи с этим произошли столкновения. В результате применения израильскими военными летального оружия погибли десятки людей.
Израиль занял восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей столицей. Палестинцы в свою очередь хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.
Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная администрация базируется в Рамалле.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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