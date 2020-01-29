Демократы: в Белом доме «не оправились» от возможных откровений Джона Болтона

В Белом доме все еще не оправились от возможных откровений, о которых может идти речь в готовящейся к изданию книге Джона Болтона, бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил Адам Шифф, главный менеджер по импичменту, комментируя итоги сегодняшнего выступления команды защиты Трампа на слушаниях об импичменте в Сенате.

«Очевидно, я думаю… что они все еще не оправились от открытий из книги Джона Болтона и от того, о чем он должен сказать. Очень актуально и доказательно качество показаний, которые он должен дать Сенату», — заявил Адам Шифф, напомнив журналистам о том, что бывший глава аппарата Белого дома, генерал Джон Келли заявил, что он «верит Джону Болтону».

Накануне газета New York Times сообщила о готовящейся к печати книге Джона Болтона, в которой бывший советник президента, по словам журналистов, рассказывает, что Дональд Трамп увязывал вопрос о предоставлении военной помощи Украине с проведением расследований в отношении его политических оппонентов.

Шифф также заявил, что «никто не верит» Джею Секулоу, одному из адвокатов Трампа, который во время разбирательства в Сенате заявил, что Трамп оказал военную помощь Киеву в знак «благодарности за то, что украинский парламент принял закон о противодействии коррупции, и президент просто ждал этого все это время».

«В это никто не верит… Я уверен, что никто ни в этой палате, ни в этой стране не купится на это объяснение», — заявил Шифф.

Шифф также сказал, что, если республиканцы хотят увидеть в числе свидетелей Хантера Байдена, то демократы потребуют осуществить обмен по схеме «свидетель за свидетеля». В этом случае демократы хотели бы взамен взять показания у и.о. главы аппарата Белого дома Мика Малвэни и госсекретаря Майка Помпео.

«Пусть они вызовут людей, которые были непосредственными свидетелями этого скандала и этой коррупционной схемы. Если они хотят свидетеля за свидетеля – но это не то, чего они хотят. Они хотят отвлечь [от дела], и я не думаю, что сенаторы хотят, чтобы это разбирательство превратилось в цирк», — заявил Адам Шифф.

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