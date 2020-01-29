Адвокаты Соколова решили объяснить убийство аспирантки влиянием лекарств

Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, собирается требовать проведения дополнительной фармакологической экспертизы, сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.

Адвокат сообщил, что «вероятнее всего», защита будет ходатайствовать о дополнительной экспертизе. Сторона защины намерена прояснить «медикаментозную версию агрессии», передает ТАСС.

По словам адвоката, Соколов накануне убийства «принимал ряд препаратов». Защита утверждает, что некоторые из них «могли вызвать приступ неконтролируемой агрессии».

Напомним, Соколов застрелил девушку, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

Историк признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом.

Экспертиза признала Соколова вменяемым.

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