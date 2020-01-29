Мнение: Сволочи

Не хотела писать о случае с горе-отцом и оставленным им детям в Шереметьево, но поняла — надо.

Нужно сказать. Сказать правду. Чтобы такого больше не повторялось. Чтобы, хотя бы один родитель задумался.



Фото: Соцсети

26 января днём в столичном аэропорте приземлился рейс из Хабаровска. Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре вместе с двумя сыновьями пяти и восьми лет прошёл в зал прилёта.

В рюкзаке старшего пацана лежала записка, что он, мол, Гаврилов-старший, не может воспитывать детей ввиду финансовых трудностей.

Гаврилов оставил детей в здании, а сам ушёл. Оставил детей в опасности, бросил их.

А где была мать? Родственники женщины заявляют, что она — такая же мать, как и Гаврилов — отец.

Пару лет назад в семье был разлад, после которого мамаша укатила на заработки. То есть, по факту, точно так же, как и отец, бросила детей, променяв их на свободную жизнь.

Мне часто куры пишут в комментариях, что я бездетная сволочь. Ни котёнка, они говорят, ни ребёнка.

И, да — это правда, я — чайлдфри. Я имею достаточно честности, чтобы признаться — я не хочу детей.

Но извините, раз я не хочу, то я их и не рожаю. Кто большая сволочь — я или вот такие родители как Гавриловы? Подумайте о том, что более честно — признаться, что не хочешь детей, или родить их и бросить.

Если ты беременеешь, чтобы удержать мужа. Или потому что — так надо. По залёту ли, или по любой причине, кроме желания иметь детей, это ты — сволочь и мразь.

Даже если ты потом не оставишь на вокзале ребёнка, это ничего не меняет по сути — ты просто его не любишь, он мешает тебе.

Когда я смотрю на горе-матерей, везущих орущих детей в Анталью, чтобы самим там потрахаться, я вижу в этих непотребных бабах тех сволочей, о которых сейчас пишу.

Кормящих в кафе своей грудью — им ребёнок мешает гулять по ресторанам. Или наоборот, тех, кто не кормит грудью — боятся, что сися-кормилица потеряет форму!

И так далее — знаковых признаков таких сволочей есть масса. И все они ничем не лучше горе-отца Гаврилова и его жены, укатившей проверить писечку.

Мама счастлива, счастлив ребёнок — это неправда. Мать — это труд, а не гулящая жизнь. Хочешь быть счастливой в объятиях аниматора или шляться по ресторанам? Будь добра, не рожай тогда.

Я не уважаю и не могу уважать таких родителей, потому что они все — Гавриловы в разной степени, но эти степени — всего лишь разные сорта говна.

Обтекайте и вопите теперь, что я сволочь. Только внутри теперь вы точно знаете, кто сволочь на самом деле.

Источник: Лена Миро

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