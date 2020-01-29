Euronews — «это ужасно, но придётся смириться» — британцы готовятся освобождать места в Европарламенте

До брексита остаются считанные дни, и 73 британских евродепутата в Брюсселе уже вынуждены собирать свои вещи, освобождать офисы и готовиться к жизни за пределами Евросоюза. После их ухода все освободившиеся места будут заново распределены среди представителей остальных стран ЕС, передаёт Euronews.
Джудит Бантинг не хочет уходить. Она заняла своё место депутата в Европейском парламенте в июле прошлого года — а теперь должна его покинуть.
ДЖУДИТ БАНТИНГ, евродепутат от Великобритании: Это ужасно, это просто ужасно! У меня есть команда из четырёх человек в Великобритании и два помощника здесь. От них придётся отказаться после 31 января! Некому будет помогать — нам будут выставлены неоплаченные счета, нужно будет позаботиться о расходах на миссию.
Работа офиса евродепутата продолжится вплоть до последнего дня. Джудит Бантинг входила в состав комитета по промышленности, исследованиям и энергетике. Она также работала в составе делегации по связям с Корейским полуостровом и Индией. Последним местом, где ей удалось отметиться, стал комитет по культуре. Депутат занималась вопросами финансирования.
ДЖУДИТ БАНТИНГ: Необходимо больше прозрачности в отношении того, как заключаются контракты. И нужно дать понять малому и среднему бизнесу, что они так же могут участвовать в проектах.
Джудит Бантинг была увлечена своей работой — но теперь её предстоит передать кому-нибудь другому. Женщина планирует вернуться в Великобританию, чтобы возобновить свою карьеру в медиаиндустрии. В прошлом году она в составе либеральных демократов проводила кампанию против брексита. А теперь считает, что у Великобритании должен быть период вне ЕС.
ДЖУДИТ БАНТИНГ: Мы должны смириться. Евросоюз — это замечательно, и он поддерживал нас. Но мы сами решили уйти. Мы не можем завтра вернуться, сказав, что передумали — теперь это невозможно…
73 места, которые британские депутаты занимают в Европарламенте, будут распределены среди стран, оставшихся в ЕС.
Дата выхода в эфир 27 января 2020 года.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Европейский союз в рамках соглашения о поддержке развития сельского хозяйства и малого фермерства выделит Украине €26 млн, сообщает пресс-служба Кабинета Министров. Соответствующее соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи и руководитель группы поддержки Украины в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Изнасиловавшим юриста полицейским вынесен приговор / 13 декабря
- В Австралии считают, что стране нужно 100 лет на восстановление после пожаров / 15 января
- Филарет: Порошенко верить нельзя. ПЦУ ему была нужна, чтобы во второй раз стать президентом / 19 декабря
- Кабмин ФРГ назвал вмешательством в дела Европы санкции против «Северного потока – 2» / 21 декабря
- У полярников сократился мозг после 14-месячной экспедиции в Антарктиду / 5 декабря
- Суд запретил лидеру фанатов «Спартака» посещать матчи из-за оскорбления Дзюбы / 4 декабря
- Устенко: Продолжающаяся иммиграция по-прежнему снижает потенциально высокий уровень безработицы в Украине / 25 декабря
- Недорогой кроссовер Suzuki S-Presso станет глобальной моделью / 26 января