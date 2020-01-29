Жители Майами ощутили толчки от мощного землетрясения, произошедшего в Карибском море

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 сотрясло западные Карибы во вторник, спровоцировав эвакуацию людей из многоэтажных зданий на Каймановых островах, Ямайке и в центре Майами. На данный момент информации о серьезных повреждениях пока нет.

Эпицентр находился в Карибском море между Ямайкой, Каймановыми островами и Кубой на небольшой глубине в 10 км.

Ранее в Международном информационном центре по цунами сообщили, что опасность возникновения гигантских волн в основном миновала. По данным экспертов, сохраняется возможность небольших колебаний уровня моря до 30 см.

В центре Майами можно было увидеть группы людей, выбежавших из многоэтажных зданий по причине эвакуации. В пожарно-спасательной службе округа Майами-Дейд сообщили о множестве звонков с сообщениями о толчках, которые ощутили на себе люди, находившиеся в многоэтажных домах.

«На данный момент, нет [информации] о пострадавших или о структурных повреждениях. Жителям и посетителям рекомендовано сохранять спокойствие», — говорится в сообщении службы в Твиттере.

Несмотря на силу толчков, власти стран региона не сообщали о значительных повреждениях.

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