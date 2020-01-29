VOAэкспресс 28 января 2020

Мир для Ближнего Востока

Восемь десятилетий президенты США пытались урегулировать израильско-палестинский конфликт и добиться долгосрочного мира на Ближнем Востоке. Президент Дональд Трамп предпринял очередную попытку. Суть плана: палестинцы получают свое демилитаризированное государство, столицу в Восточном Иерусалиме, дополнительные территории и крупные инвестиции, Израиль гарантирует себе безопасность.

Лидеры Израиля позитивно восприняли эти предложения, лидеры Палестинской автономии отнеслись к ним без восторга.

Импичмент для президента

Тем временем в Сенате США продолжаются слушания по импичменту президента Трампа. Демократы призывают вызвать для дачи показаний бывшего советника президента Джона Болтона, который, судя по куску из его мемуаров, может подтвердить версию обвинения. Защита президента выступает против этого, поскольку показания Болтона все равно ничего не смогут изменить. Пока же адвокаты Трампа завершают изложение аргументов о невиновности президента.

Китайское оружие

Китай обладает одной из крупнейших армий мира, а теперь вырывается на передовые позиции на мировом рынке вооружений. В 2017 году он обогнал Россию по объемам продаж и ныне уступает только США.

Коронавирус

Госдепартамент США призывает американцев не летать в Китай, медосмотр прибывающих пассажиров будет проводиться уже в 20 американских аэропортах. Пока угроза начала эпидемии в США считается «низкой». Американец, живущий в городе Ухань, рассказывает о том, что видит в заблокированном городе.

Навстречу «Оскарам»

Продюсер, драматург и консультант Митчелл Блок рассказал Олегу Сулькину о том, что творится на «Оскаровской кухне»: как киноакадемики определяют, кто получит золотые статуэтки за лучшие документальные фильмы.

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Последнее: Карта Палестины представленная Трампом в рамках "Сделки века". При этом Иерусалим полностью отходит Израилю.Вполне естественно и предсказуемо, что Палестина сразу официально отвергла подобную "сделку".Разумеется, эта позиция найдет широкую поддержку в арабском мире, лишний раз демонстрируя, что времена, когда США выступали посредником в арабо-израильском конфликте давно закончилось.И столь же очевидно, что к вопросам "мира на Ближнем […]