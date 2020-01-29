Walt Disney создает свою кинопрокатную компанию в России

29.01.2020, 1:14, Новости дня

Раньше Disney и Sony прокатывали свои фильмы на территории РФ совместно. Теперь прокатом картин киногигантов будут заниматься разные компании.

Sony Pictures объявила о создании своего проката еще 23 января. Disney пошел по тому же пути – с первого февраля прокатом фильмов, выпущенных подразделениями студии, будет заниматься ООО «Дисней Студиос». Деятельность вновь созданной кинопрокатной фирмы распространяется как на территорию России, так и на территорию СНГ.

В результате приобретения Disney весомой части активов компании Fox, в состав компании вошли такие известные студии, как Marvel и Lucasfilm. Их ленты также будут дистрибутироваться на территории РФ и СНГ ООО «Дисней Студиос».

Только в течение 2020 года Disney планирует показать в РФ более двадцати премьер. Среди них и совместная работа с российскими студиями – продолжение великолепной сказочной истории «Последний богатырь».  Картина получила название «Последний богатырь: Корень зла». Более того, в этом году Disney представит российскому зрителю долгожданный сольный проект про Черную Вдову и грандиозный фильм «Вечные». Обе картины производства студии Marvel. Помимо собственных кинолент, Disney будет прокатывать через новую российскую компанию и фильмы студии 20th Century Studios. Первыми лентами станут «King’s man: Начало» и «Смерть на Ниле».



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