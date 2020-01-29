Мнение: Выстрелили в ногу и сказали: «Беги, дура!»

Неделю назад начался судебный процесс над одним инвалидом, который принуждал молодых девушек к занятию проституции. Мужчина предлагал девушкам, ищущим работу, быть «операторами связи». Для более детального ознакомления с обязанностями, он приглашал их к себе в квартиру. При встрече же, он принуждал их заниматься проституцией.

Работа стоила от 1500 до 2500 рчас. Если девушкам что-то не нравилось, и они хотели уйти от него, он отнимал у них паспорта, телефоны и избивал их.

Недавно он привлек к своей «шайке» несовершеннолетнюю, которую потом заставлял вступать с ним в интимную связь на постоянной основе.

Еще одна «пострадавшая» от рук сутенеров, 23-летняя омичка, рассказала о том, как она попала к ним. Она села в машину к мужчинам, оказала все услуги, которые они хотели, и попросила рассчитаться. Вместо оплаты, они жестко ее избили, выкинули где-то на дороге, затем вернулись за ней. Они выстрелили ей в ногу в салоне машины, а потом кто-то сжалился и сказал: «Беги, дура». Когда она выбежала из машины, то слышала как в ее сторону летят пули.

После этого инцидента, она подала заявление в полицию. Там ей посоветовали забрать заявление, а то ее родители точно узнают, кем она работает.

Вся это история в разгаре. Одна из подсудимых попросила, чтобы судебный процесс был закрытым, мол, у нее дочка пойдет в первый класс скоро – не круто было бы ей знать, кем работает мамаша. Но судья отклонил этот запрос, просто попросил журналистов не снимать лица обвиняемых.

Кстати, тот мужик, который и заварил эту кашу, заявил в суде, что имеет инвалидность. Если он так пытается вызвать к себе жалость, то ниже пасть он уже не может. Забавно смотреть, как, когда все вскрывается, виновники рьяно пытаются защитить свою честь и вызвать жалость – инвалидностью или маленьким ребенком, какая разница?

Надо было думать раньше и не избивать людей, принуждать их к занятию сексом и вовлекать в проституцию. А то все такие белые и пушистые, когда доходит дело до уголовки. Но и эти проститутки-девушки тоже не ангелочки. Выбирая "место работы", они явно понимали, на что они идут. И явно никто не будет их носить на руках и одаривать розами. На этой работе всегда есть шанс не вернуться домой живой.

Источник: Достало

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