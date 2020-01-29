Супруг Венедиктовой влияет на работу ГБР и проводит собеседования – СМИ

Сотрудник департамента киберполиции Нацполиции Украины и муж врио директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой Денис Колесник влияет на роботу ГБР. Об этом, ссылаясь на данные собственных источников в ведомстве, написала «Украинская правда» 28 января.

«Он ее часто сопровождает и на встречах выглядит увереннее фактического руководителя ГБР. Даже проводит собеседования с потенциальными сотрудниками», – рассказал собеседник издания.

В частности, благодаря Колеснику на должность советника Венедиктовой был назначен Руслан Бирюков, который до этого работал в Национальной полиции и входил в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов ГБР в 2018 году, утверждают источники «Украинской правды».

Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Тогдашний президент Петр Порошенко подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в силу.

24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривал перезагрузку работы бюро и отставку его тогдашнего директора Романа Трубы.

27 декабря 2019 года Зеленский уволил Трубу и назначил временно исполняющей обязанности директора ГБР Венедиктову, которая была депутатом от фракции «Слуга народа» и возглавляла комитет по вопросам правовой политики. 14 января Рада досрочно прекратила ее полномочия нардепа.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Страны Европы прокомментировали предложенную Вашингтоном «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что появилась «возможность возобновить необходимые усилия по достижению переговорного и жизнеспособного решения» конфликта. В ЕС собираются «изучить и оценить» предложения США, Великобритания считает, что предложения США могут стать позитивным шагом. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб приветствовал «обнародование предложений», назвал […]