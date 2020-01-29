Михалкова вслед за Галкиным промочила ноги на Багамских островах

29.01.2020, 1:04, Разное

Похоже, в Instagram набирает популярность флешмоб, в котором сначала Максим Галкин промочил себе ноги, а вслед за ним в похожую ситуацию попала экс-участница «Уральских пельменей». Юлия Михалкова отдыхает на Багамских островах, откуда делится с подписчиками эффектными кадрами.
Знаменитость разместила на своей странице видео, где она попыталась попробовать воду. Как только Юлия Михалкова вошла в водную стихию, ее сразу же накрыло волной, после чего актриса начала кричать. В подписи к сюжету звезда юмористической передачи спросила у фолловеров, кто станет следующим промокшим. Известно, что сейчас телеведущая не ведет свою страницу в соцсети, за нее это делают помощники, которым артистка присылает необходимый материал. Публикацией кадров с Багамских островов также занимались другие люди.

Примечательно, но первым, кто принял участие в так называемом челлендже, стал Максим Галкин во время отдыха в Тасмании. Там у шоумена сейчас проходят гастроли. На видео можно убедиться, что комик неудачно подобрался к воде, в связи с чем промочил ноги.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Страны Европы прокомментировали предложенную Вашингтоном «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что появилась «возможность возобновить необходимые усилия по достижению переговорного и жизнеспособного решения» конфликта. В ЕС собираются «изучить и оценить» предложения США,  Великобритания считает, что предложения США могут стать позитивным шагом. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб приветствовал «обнародование предложений», назвал […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика