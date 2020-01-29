Михалкова вслед за Галкиным промочила ноги на Багамских островах

Похоже, в Instagram набирает популярность флешмоб, в котором сначала Максим Галкин промочил себе ноги, а вслед за ним в похожую ситуацию попала экс-участница «Уральских пельменей». Юлия Михалкова отдыхает на Багамских островах, откуда делится с подписчиками эффектными кадрами.

Знаменитость разместила на своей странице видео, где она попыталась попробовать воду. Как только Юлия Михалкова вошла в водную стихию, ее сразу же накрыло волной, после чего актриса начала кричать. В подписи к сюжету звезда юмористической передачи спросила у фолловеров, кто станет следующим промокшим. Известно, что сейчас телеведущая не ведет свою страницу в соцсети, за нее это делают помощники, которым артистка присылает необходимый материал. Публикацией кадров с Багамских островов также занимались другие люди.

Примечательно, но первым, кто принял участие в так называемом челлендже, стал Максим Галкин во время отдыха в Тасмании. Там у шоумена сейчас проходят гастроли. На видео можно убедиться, что комик неудачно подобрался к воде, в связи с чем промочил ноги.

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