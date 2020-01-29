«Исторический прорыв». Трамп представил план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной

28 января во время брифинга президент США Дональд Трамп представил план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, проинформировала пресс-служба Белого Дома.

На брифинге присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Лидер палестинской администрации Махмуд Аббас на встрече не присутствовал.

По мнению Трампа, оба народа заслуживают «процветания и светлого будущего». Предыдущие администрации пытались найти решение конфликта, но у них не получалось, добавил он.

«Нашевидение мира в корне отличается от прошлых предложений. Наш план составляет 80 страниц и является самым подробным предложением, когда-либо выдвинутым», – заявил президент США.

Трамп утверждает, что его видение решения конфликта «предполагает выгоду» для обеих сторон.

«Реалистичное решение на основе создания двух государств, которое устраняет риск со стороны палестинской государственности для безопасности Израиля. Сегодня Израиль сделал гигантский шаг к миру. Вчера премьер-министр Нетаньяху проинформировал меня, что он хочет поддержать это видение как основу для прямых переговоров с палестинцами. Это исторический прорыв», – добавил он.

Президент США заявил, что, согласно плану, Иерусалим остается неделимой столицей Израиля.

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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