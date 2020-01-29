«Грозит срок до пяти лет». ГБР расследует незаконное проникновение экс-нардепа на территорию ведомства

28 января Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту незаконного проникновения на территорию их ведомства народного депутата VIII созыва. Об этом проинформировали на сайте ГБР.

«Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом VIII созыва общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, связанной с сопротивлением представителю власти, который прекращал хулиганские действия указанного лица (ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины)», – сказано в сообщении.

В ГБР отметили, что речь идет о проникновении 28 января на охраняемую территорию Госбюро на улице Симона Петлюры в Киеве «через забор с колючей проволокой».

«После этого зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР [Александра Бабикова], и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон. В связи с этим лицо было выведено из зала проведения брифинга. К тому же, во время сопровождения к выходу она сопротивлялась стражам порядка», – рассказали в ГБР.

В ведомстве подчеркнули, что экс-нардепу «грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет».

Государственное бюро расследований не указывают фамилию бывшего депутата, но на видео, которое распространило ведомство, снято, как ограждение с колючей проволокой преодолевает эк-нардеп Татьяна Черновол. Ранее сообщалось, что Черновол вывели из помещения, где Бабиков проводил брифинг.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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