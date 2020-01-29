В чем совпадают взгляды россиян и белорусов, а в чем нет?

Почти четверть россиян выступают за более тесный союз с Беларусью. Причем, если 13 % ратуют за образование общего государства с единым руководством, то 10% полагают, что соседняя республика должна влиться в состав Российской Федерации. Об этом свидетельствуют результаты обнародованного во вторник, 27 января, опроса «Левада-центра».

Также 44% респондентов считают, что страны должны активнее сотрудничать в экономической сфере, а 28% – что нужно оставить все как есть.

Опрос прошел на фоне обострения разногласий между Москвой и Минском по поводу ускорения интеграционного процесса двух стран. В этих условиях Россия сократила до минимума поставки нефти в Беларусь, вынудив Лукашенко искать альтернативные пути снабжения нефтеперерабатывающих заводов республики.

Опрошенные Русской службой «Голоса Америки» белорусские эксперты по-разному оценивают итоги социологического исследования «Левада-центра».

Журналист и политический обозреватель Артем Шрайбман напомнил, что ранее проведенный опрос ВЦИОМ выявил примерно такую же картину, хотя вопрос там формулировался несколько иначе. По его словам, и в том исследовании большинство россиян выступали против объединения с Беларусью, а меньшинство (около 18 %) – за то, чтобы объединяться.

«Цифры «Левада-центра» дают похожий срез, – констатирует он. – Россияне в основной своей массе не испытывают никакого крымского запроса в отношении Беларуси, и меня эти данные совершенно не удивляют».

В то же время Артем Шрайбман заметил, что среди белорусов еще меньше тех, кто хотел бы видеть слияние двух государств. «По результатам опроса, проведенного в конце прошлого года, число желающих, чтобы Беларусь вошла в состав России, всего 1,5-2 %. А за то, чтобы Беларусь и Россия образовали более тесный союз с единым руководством во главе, 15 %. Сравнимые величины».

В целом, в обеих странах большинство выступают либо за сохранение сегодняшнего уровня интеграции, либо за углубление экономической интеграции, но не более того, утверждает политолог. На его взгляд, в этом смысле есть даже определенный «союзный консенсус».

Экс-председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич, подписавший в 1991 году как глава республики Беловежские соглашения, напротив считает, что опрос выявил серьезные расхождения во мнениях россиян и белорусов относительно суверенитета республики.

«Это происходит потому, что в России пропагандируются имперские подходы к решению чуть ли не всех проблем, – пояснил он. – И некоторые группы людей просто счастливы, когда, как им кажется, империя восстанавливается. О своей собственной жизни они думают в последнюю очередь. И совершенно напрасно».

Это результат пропагандистской деятельности Путина и «его компании», полагает Станислав Шушкевич. А Беларусь, как ему видится, достойна быть независимой и самостоятельной страной.

Между тем 1 февраля госсекретарь США Майк Помпео впервые посетит Беларусь. В Минске он встретится с белорусским президентом Александром Лукашенко и главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Помпео планирует подтвердить поддержку США в отношении суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси. Госсекретарь собирается «подчеркнуть наше желание нормализовать двусторонние отношения» между США и Беларусью, говорится в заявлении Госдепартамента.

Станислав Шушкевич думает, что это очень высокий уровень визита для Лукашенко, которого тот не заслуживает. По его оценке, главная цель визита в том, что страны хотят официально установить дипломатические отношения на уровне послов.

«США в данном случае демонстрируют позицию нормального демократического государства. А Лукашенко будет использовать в своих целях и говорить, что Помпео – чуть ли не его лучший друг. Думаю, что Помпео в друзья к нему напрашивается. Поэтому лично я приветствую этот визит», — говорит Шушкевич.

Странам пора иметь дипломатические отношение на уровне послов, а не временных поверенных, резюмировал политик.

Артем Шрайбман уверен, что основной месседж, с которым Помпео едет в Минск, это поддержка независимости Беларуси. Как ему представляется, всем абсолютно ясно, что это делается в контексте сложных отношений, которые сложились у Минска с Москвой.

«Таким его и будут воспринимать везде – как в России, так и Беларуси. США не могут всерьез помочь Беларуси сбалансировать свою внешнюю и экономическую политику так, чтобы выйти из зависимости России, уже тем более одномоментно. Но символический такой знак поддержки имеет большое значение», – заключил он.

Виктор Владимиров Подписка

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