Дания объяснила карикатуру о коронавирусе широтой свободы слова

29.01.2020, 0:26, Новости дня

Глава правительства Дании Метте Фредериксен решила не извиняться перед Китаем за то, что в одной из датских газет появилась карикатура о коронавирусе.

Она заявила, что «рамки свободы слова очень широки в Дании» и страна «высоко ценит» эту свободу, передает РИА «Новости».

Фредериксен заверила, что Дания «с большой озабоченностью следит» за ситуацией в Китае, которому «выражает глубочайшие соболезнования». Фредериксен похвалила китайские власти за то, что они «быстро и эффективно отреагировали на ситуацию».

Напомним, датская газета Jyllands-Posten опубликовала сатирическое изображение китайского флага, на котором желтые звезды заменены на частицы коронавируса.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Британская газета The Times опубликовала список недвижимости, принадлежащей старшей дочери экс-президента Ислама Каримова Гульнаре Каримовой в Великобритании. Эти объекты могут конфисковать. Информацию об объектах британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах SFO (Serious Fraud Office) первоначально предоставило изданию Gazette.  Речь идет об особняке в графстве Суррей и двух квартирах в престижных районах Лондона общей стоимостью 40 млн фунтов стерлингов ($52 млн):  Поместье Gorse […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика