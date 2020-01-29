Дания объяснила карикатуру о коронавирусе широтой свободы слова

Глава правительства Дании Метте Фредериксен решила не извиняться перед Китаем за то, что в одной из датских газет появилась карикатура о коронавирусе.
Она заявила, что «рамки свободы слова очень широки в Дании» и страна «высоко ценит» эту свободу, передает РИА «Новости».
Фредериксен заверила, что Дания «с большой озабоченностью следит» за ситуацией в Китае, которому «выражает глубочайшие соболезнования». Фредериксен похвалила китайские власти за то, что они «быстро и эффективно отреагировали на ситуацию».
Напомним, датская газета Jyllands-Posten опубликовала сатирическое изображение китайского флага, на котором желтые звезды заменены на частицы коронавируса.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Британская газета The Times опубликовала список недвижимости, принадлежащей старшей дочери экс-президента Ислама Каримова Гульнаре Каримовой в Великобритании. Эти объекты могут конфисковать. Информацию об объектах британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах SFO (Serious Fraud Office) первоначально предоставило изданию Gazette. Речь идет об особняке в графстве Суррей и двух квартирах в престижных районах Лондона общей стоимостью 40 млн фунтов стерлингов ($52 млн): Поместье Gorse […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Вышинский снова не явился в суд, заседание перенесли на 31 марта / 15 января
- Лукашенко заявил, что Россия не разрешает поставки нефти из Казахстана в Беларусь / 22 января
- Пенсионерка отдала 3 млн рублей из-за «хакерской атаки» в Москве / 19 декабря
- Сербский митрополит потребовал от властей Черногории отменить закон о церквях / 20 января
- Путин призвал к либерализации доступа к архивам по репрессированным / 10 декабря
- Зеленского назвали «отрыжкой советской эпохи» за новогоднее поздравление / 2 января
- Зеленский подписал закон, необходимый для «промышленного безвиза» с ЕС / 24 декабря
- В Иране месяц длятся протесты против повышения цены на бензин, сотни погибших, тысячи задержанных / 17 декабря