Washington Post — гнев западных провинций подрывает единство Канады

Правительство Джастина Трюдо не должно игнорировать недовольство жителей запада Канады, которое уже вылилось в формирование сепаратистского движения Wexit, пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Москроп. По его словам, федеральным властям необходимо развивать отношения с провинциями, в том числе с помощью различных социальных программ, чтобы разрядить существующую напряжённость.



Reuters

Хотя преимущественно франкоговорящая провинция Квебек является самой известной горячей точкой сепаратистского движения в Канаде, она была не первой и, возможно, окажется не последней из них. Первые раскольники появились в стране примерно в 1867 году в Новой Шотландии. И в последние месяцы эта отчуждённость вернулась в форме движения Wexit, название которого представляет собой сочетание слов western (западный) и exit (выход), пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Москроп.

Число сторонников Wexit, которое базирует в Альберте, невелико. Участники движения жалуются на энергетическую политику и равномерное распределение финансов по регионам. Их игнорируют как «раздражающий незначительный элемент, каковым по большому счёту они и являются». Тем не менее это не означает, что опасения западных регионов являются несущественными или что они не угрожают правительству Джастина Трюдо и единству страны, подчёркивает автор статьи.

Москроп поясняет, что «западом» в Канаде обычно называют провинции Саскачеван, Манитобу и Альберту. Последняя выражает своё недовольство особенно яро, и её глава Джейсон Кенни, вероятно, будет продолжать наступление на федеральные власти.

В последнее время Трюдо и его заместитель Христя Фриланд пытаются поддерживать в форме отношения между центром и провинциями. Но мосты, которые они наводят, должны куда-то вести, а их дипломатия сопровождаться конкретными шагами, считает Москроп.

По его мнению, правительство Трюдо должно следовать определённым курсом, чтобы «совладать с гневом западных провинций». В частности, они могут пойти на определённые уступки в энергетической политике.

Трюдо продолжит пытаться построить трубопровод Trans Mountain. В случае успеха ему удастся ослабить напряжённость в отношениях с богатой нефтью Альбертой, хотя проект может нанести вред другим регионам страны и планете. Но Альберта «всё равно будет с подозрением относиться к федеральному правительству в Оттаве с его мнимой враждебностью к энергетическому сектору, несмотря ни на что», рассуждает публицист.

Поэтому, по мнению Москропа, Трюдо нужно не ограничиваться только энергетическим сектором для сохранения единства страны, а продвигать социальные проекты. В частности правительство может продолжить развитие системы здравоохранения, которой гордятся канадцы, и расширить программу детских пособий.

«У Трюдо есть варианты действий, которые могут помочь объединить страну и послужить интересам граждан от побережья до побережья, и он должен ими воспользоваться. В конечном счёте, для сохранения единства Канады потребуются сильные и всеохватывающие национальные институты, связывающие провинции, территории и канадцев», — заключает Дэвид Москроп.

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