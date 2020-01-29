Обнаружены тела военных и черный ящик разбившегося в Афганистане самолета США

29.01.2020, 0:19, Новости дня

Американцы нашли черный ящик разбившегося в Афганистане самолета Bombardier E-11A и тела двух военных, сообщил представитель сил США в Афганистане полковник Сонни Леджетт.

Тела нашли «близ места авиакатастрофы». Леджетт заявил, что также «нашли, по-видимому, бортовой самописец». США не располагают свидетельствами того, что «катастрофа была вызвана враждебным огнем». Уточняется, что с телами «местное афганское общество обращалось достойно». Американцы «уничтожили остатки самолета», передает РИА «Новости».

В понедельник было опубликовано видео с места крушения американского самолета в Афганистане. Запрещенная в РФ террористическая группировка «Талибан» взяла на себя ответственность за катастрофу.



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