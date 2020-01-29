Фигуранту «дела Хизб ут-Тахрир» Джеппарову оказали медпомощь в российском СИЗО — адвокат

Осужденному по ялтинскому «делу Хизб ут-Тахрир» Арсену Джеппарову оказали медицинскую помощь в российском следственном изоляторе. Об этом 28 января в Facebook сообщил его адвокат Айдер Азаматов.

По его словам, помощь Джеппарову оказали только после прибытия в СИЗО членов российской «Общественной наблюдательной комиссии».

«Арсена вывели к врачу, хирургическим путем вырезали фурункул за ухом, который уже гноился, сделали перевязки, назначили лечение и дают антибиотики», – сообщил Азаматов.

Он добавил, что в ближайшее время СИЗО снова планируют посетить представители «комиссии», чтобы проконтролировать здоровье Джеппарова.

Получен ответ из Прокуратуры Ростовской области на один из моих жалоб на бездействия сизо-4 ГУФСИН, где содержится Арсен… Posted by Айдер Азаматов on Teisipäev, 28. jaanuar 2020

12 ноября 2019 года суд в РФ приговорил Джеппарова к семи годам заключения. В этот же день суд приговорил других фигурантов ялтинского «дела «Хизб ут-Тахрир» – Муслима Алиева к 19 годам заключения, Инвера Бекирова – к 18 годам, Эмир-Усеин Куку и Вадим Сирук получили по 12 лет лишения свободы, Рефат Алимов – восемь лет.

В связи с этим в МИД Украины выразили протест РФ и призвали мировое сообщество усилить санкционное давление на Россию.

Участники ялтинской ячейки «Хизб ут-Тахрир» были задержаны в феврале – апреле 2016 года. 29 декабря 2017 года стало известно, что Сирука, Куку, Бекирова и Джеппарова этапировали из Симферополя и подвергли издевательствам в СИЗО Краснодара.

«Хизб ут-Тахрир» – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность «Хизб ут-Тахрир» на территории страны запрещена.

В рамках украинского законодательства «Хизб ут-Тахрир» является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Британская газета The Times опубликовала список недвижимости, принадлежащей старшей дочери экс-президента Ислама Каримова Гульнаре Каримовой в Великобритании. Эти объекты могут конфисковать. Информацию об объектах британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах SFO (Serious Fraud Office) первоначально предоставило изданию Gazette. Речь идет об особняке в графстве Суррей и двух квартирах в престижных районах Лондона общей стоимостью 40 млн фунтов стерлингов ($52 млн): Поместье Gorse […]