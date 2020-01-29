Фигуранту «дела Хизб ут-Тахрир» Джеппарову оказали медпомощь в российском СИЗО — адвокат

Осужденному по ялтинскому «делу Хизб ут-Тахрир» Арсену Джеппарову оказали медицинскую помощь в российском следственном изоляторе. Об этом 28 января в Facebook сообщил его адвокат Айдер Азаматов.
По его словам, помощь Джеппарову оказали только после прибытия в СИЗО членов российской «Общественной наблюдательной комиссии».
«Арсена вывели к врачу, хирургическим путем вырезали фурункул за ухом, который уже гноился, сделали перевязки, назначили лечение и дают антибиотики», – сообщил Азаматов.
Он добавил, что в ближайшее время СИЗО снова планируют посетить представители «комиссии», чтобы проконтролировать здоровье Джеппарова.
Получен ответ из Прокуратуры Ростовской области на один из моих жалоб на бездействия сизо-4 ГУФСИН, где содержится Арсен…
Posted by Айдер Азаматов on Teisipäev, 28. jaanuar 2020
12 ноября 2019 года суд в РФ приговорил Джеппарова к семи годам заключения. В этот же день суд приговорил других фигурантов ялтинского «дела «Хизб ут-Тахрир» – Муслима Алиева к 19 годам заключения, Инвера Бекирова – к 18 годам, Эмир-Усеин Куку и Вадим Сирук получили по 12 лет лишения свободы, Рефат Алимов – восемь лет.
В связи с этим в МИД Украины выразили протест РФ и призвали мировое сообщество усилить санкционное давление на Россию.
Участники ялтинской ячейки «Хизб ут-Тахрир» были задержаны в феврале – апреле 2016 года. 29 декабря 2017 года стало известно, что Сирука, Куку, Бекирова и Джеппарова этапировали из Симферополя и подвергли издевательствам в СИЗО Краснодара.
«Хизб ут-Тахрир» – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность «Хизб ут-Тахрир» на территории страны запрещена.
В рамках украинского законодательства «Хизб ут-Тахрир» является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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