Экс-нардеп Черновол перелезла через забор Госбюро расследований. Видео

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Видео: Державне бюро розслідувань / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Британская газета The Times опубликовала список недвижимости, принадлежащей старшей дочери экс-президента Ислама Каримова Гульнаре Каримовой в Великобритании. Эти объекты могут конфисковать. Информацию об объектах британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах SFO (Serious Fraud Office) первоначально предоставило изданию Gazette. Речь идет об особняке в графстве Суррей и двух квартирах в престижных районах Лондона общей стоимостью 40 млн фунтов стерлингов ($52 млн): Поместье Gorse […]
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