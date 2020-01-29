Семейный психотерапевт Джианни Адамо рассказал о признаках любовной зависимости

Семейный психотерапевт Джианни Адамо перечислил признаки любовной зависимости. Столкнувшись с их проявлениями, лучше всего, считает врач, прервать отношения и найти того, кто готов к настоящим чувствам.

«Конфетно-букетный» период общения не всегда позволяет определить, что один из партнеров страдает данной зависимостью. Однако при неспособности двигаться дальше и желании вновь испытать удовольствия, связанные с острым чувством страсти и влечения, такие отношения быстро терпят крах. Достаточно часто любовная и сексуальная зависимость проявляются одновременно. Легко влюбляясь, человек не может долго поддерживать здоровые отношения, иногда не более двух лет. Затем он отправляется на поиски новых отношений, постепенно вырабатывая специальную стратегию для нахождения, соблазнения и удержания новых партнеров. Им он пытается всячески угодить, боясь оказаться брошенным.

Когда проходит ощущение новизны, от скуки или боязни длительных отношений он эмоционально отдаляется от партнера или отталкивает его скандалами. Страдающий любовной зависимостью человек не терпит одиночества, постоянно стремится быть в центре внимания. Душевное неблагополучие может зайти настолько далеко, что он выбирает в партнеры эмоционально недоступных людей или возвращается к отношениям, связанным с болью и разочарованием. Следует иметь в виду, предупреждает психотерапевт, что подобный образ жизни ведет к различным нежелательным последствиям от болезней, передаваемых половым путем, до нежелательной беременности или риска изнасилования.

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