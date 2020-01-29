Sky News — план Трампа по ближневосточному урегулированию — подарок Израилю, неприемлемый для Палестины

Целый ряд пунктов плана Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию неприемлем для палестинской стороны, считает корреспондент Sky News Корделия Линч. В частности, речь идёт о таких положениях как передача Израилю суверенитета над поселениями на западном берегу реки Иордан и признание Иерусалима столицей Израиля. Линч отмечает, что этот план стал настоящим подарком для Биньямина Нетаньяху, получившего то, о чём он мог только мечтать.

КОРДЕЛИЯ ЛИНЧ, корреспондент SkyNews: Я думаю, что процесс будет очень сложным. Дональд Трамп с самого начала заявил о том, что это огромный шаг на пути к миру для Израиля. Символично, что на встрече отсутствовали представители палестинских властей. Я считаю, что ряд пунктов этого плана по мирному урегулированию изначально неприемлемы. Складывается ощущение будто Трамп рассчитывает, что если быть с палестинцами достаточно жёстким, то они, в конечном итоге, уступят, приняв предложенные уступки.

Однако, это регион, где расчёты делаются на протяжении поколений, а не президентских сроков. Палестинцы будут рассматривать происходящее вне контекста правления Трампа. Я думаю, весьма показательно, что Трамп говорил о «четырёхлетнем периоде», как о некой отсрочке исполнения решений.

Что касается пункта о том, что палестинцам передадут Восточный Иерусалим — одно лишь это будет неприемлемо, поскольку здесь ничего не говорится о Старом городе, что очень спорно. Да, пожалуй, уступок было сделано больше, чем мы того ожидали — по ним территория Палестины удваивается, однако вместе с этим признаётся суверенитет Израиля над поселениями на западном берегу Иордана, что также неприемлемо, как и признание Иерусалима столицей Израиля со стороны США.

Что здесь можно увидеть? Два человека, столкнувшихся с политическими вызовами: Дональд Трамп, против которого ведётся процедура импичмента, и Биньямин Нетаньяху, готовящийся к выборам и обвиняющийся во взяточничестве и мошенничестве. Партнёрские отношения они оба развивали с самого начала: Нетаньяху заявил, что Трамп стал лучшим другом Израиля за всю историю. Эта сделка, по сути, была подарком Израилю, о котором Нетаньяху мог только мечтать. Несмотря на то, что на её достижение потребовалось три года, Нетаньяху выглядел абсолютно удовлетворённым итогами. Дональд Трамп дал Израилю то, чего он хочет, здесь и сейчас, а Палестине — часть того, чего она хочет, но с предупреждением, что на реализацию обещаний могут уйти годы.

Дата выхода в эфир: 28.01.2020

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