«Дождь» вслед за «Эхо Москвы» заявил о длительных хакерских атаках на ресурсы

Телеканал «Дождь» вслед за «Эхо Москвы» сказал о продолжительных атаках на собственные ресурсы. Официальное заявление телеканала появилось на его сайте.

Продолжающуюся по меньшей мере две недели хакерскую атаку на серверы телеканалу подтвердил его интернет-провайдере «Мастертел». Первая DDoS-атака произошла 9 января, а самые крупные — 13 и 14 января.

«Из-за атак сайт и рабочие почтовые аккаунты сотрудников «Дождя» работали с перебоями, также были сбои в работе интернета в редакции», — отмечается в заявлении телеканала.

Ранее о хакерских атаках на сайт, офисные компьютеры и каналы связи радиостанции также заявило «Эхо Москвы».

«Технически и фактически доказано, что идут атаки. Не только на сайт «Эха Москвы», но и на офис «Эха Москвы», и на наши компьютеры, компьютерную и интернет-связь. Из-за этого страдает и, в том числе, часть телефонной связи», — сообщил в эфире радиостанции первый заместитель главного редактора «Эха Москвы» Сергей Бунтман.

Как рассказал «Интерфаксу» главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов, неожиданно для техников были атакованы и офисные компьютеры, из-за чего радиостанция не могла получать новости информагентств.

«Очень важно, что они атакуют каналы связи интернета, в том числе и со спутника, с которого наши региональные партнеры получают сигнал. Это очень опытные, очень мощные DDoS-атаки. Как говорят нам специалисты, такими возможностями обладают очень крупные структуры, это не какие-то там черногорские юнцы, скажем так мягко», — сказал он и добавил, что специалисты радиостанции уже научились отражать все эти атаки.

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