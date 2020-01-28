Украина выступает за обновление торговой части положений Соглашения об ассоциации – Гончарук

Украина выступает за обновление торговой части Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Об этом премьре-министр Алексей Гончарук заявил во время встречи с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем в Брюсселе, информирует пресс-служба правительства.

«Объем двусторонней торговли товарами и услугами за 9 месяцев 2019 увеличился на 9,6% и достиг $39,6 млрд. Украина все активнее использует беспошлинные тарифные квоты на поставки своей продукции. Очевидно, что нынешние параметры положений зоны свободной торговли не соответствуют реальному потенциалу нашего сотрудничества», – сказал он.

Гончарук отметил, что это обновление является одной из ключевых задач двусторонних отношений в ближайшие годы.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррелль на пресс-конференции с Гончаруком в Брюсселе заявил, что это – «наиболее детальное и широкое соглашение, которое есть у ЕС с какой-либо страной».

При этом он не исключил возможность обновления документа

«Безопасная, демократическая и богатая Украина – это инвестиция в наше общее будущее. Мы наблюдаем за равитием Соглашения об ассоциации. Это действительно динамичный инструмент. Сечас ми работаем над вопросами климата, окружающей среды. Это свидетельствует о том, что Украина и ЕС действительно могут сотрудничать в рамках европейского курса, который требует большой доброй воли», сказал Боррель, трансляция пресс-конференции велась на странице Гончарука в Facebook.

16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с ЕС синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 11 июля 2017 года была завершена процедура ратификации документа. 1 сентября 2017 года он вступил в силу в полном объеме. Украина в 2020 году намерена обсудить с Евросоюзом обновление Соглашения об ассоциации, говорил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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