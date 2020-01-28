СМИ: Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри

Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с одним из самых завидных женихов Англии, основателем аукционного дома Paddle8 Александром Гилксом. А сегодня в сети и СМИ начали активно распространяться слухи об их помолвке. Произошло это после того, как сама Мария выложила в Instagram видео, в котором буквально на секунду мелькает кольцо с увесистым бриллиантом на безымянном пальце. Быть или не быть свадьбе самой титулованной российской теннисистки и бизнесмена из высших британских кругов, мы, должно быть, скоро узнаем.

Мария Шарапова Александр Гилкс

И хотя за время своего романа пара не поделилась ни одним общим селфи в соцсетях, папарацци удается снимать их довольно часто. Особенно любопытный фотосюжет удалось добыть им с отдыха влюбленных на Амальфийском побережье. Снимки, на которых Александр нежно целует загорелые формы Марии и каждые пять минут заботливо проверяет, достаточно ли солнцезащитного крема на ее пятой точке, тогда попали в интернет и бурно обсуждались.

Мария Шарапова и Александр Гилкс

А в январе прошлого года Александр, не боясь лютых русских морозов, побывал вместе с Марией в Санкт-Петербурге. Вместе они активно проводили досуг, посещая музеи и театры и прогуливаясь по заснеженному городу.

Александр Гилкс в Санкт-Петербурге Мария ШараповаПомимо голубых глаз, обворожительной улыбки, любви к искусству и умения отлично массажировать ступни Александр Гилкс обладает и другими достоинствами. Например, связями. После обучения в Бристольском университете, где он в том числе брал уроки русского языка, Гилкс поступил в Итонский колледж. Здесь молодой человек подружился с принцами Уильямом и Гарри, а также закрутил непродолжительный роман с сестрой Кейт Миддлтон — Пиппой. Но женился он в итоге на дизайнере Мише Нону — той самой, которая, по слухам, познакомила принца Гарри и Меган Маркл. Вместе Александр и Миша были 13 лет, их брак продлился с 2012 по 2016 годы. Гилкс тяжело переживал разрыв и в одном из интервью признался, что Нону была его «первой и единственной любовью на данный момент», но он верит, что сумеет «полюбить кого-то вновь». Судя по всему, ему это удалось.

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