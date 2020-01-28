Средняя зарплата в Украине превысила в декабре 12 тыс. грн – Госстат

28.01.2020, 23:42, Новости дня

В декабре 2019 года средняя заработная плата в Украине составила 12 264 грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики (.doc).

В ведомстве отметили, что эта цифра в 2,9 раза выше уровня минимальной заработной платы.

По сравнению с ноябрем 2019 года средняя зарплата выросла на 14,8%, а по сравнению с декабрем 2018 года – на 16%.

В Госстате уточнили, что под средней зарплатой имеют в виду «среднюю номинальную заработную плату штатного работника предприятий, учреждений и организаций».

В исследовании ресурса Picodi.com Украина заняла 15-е место среди 54 стран в рейтинге роста минимальных зарплат. В 2020 году в Украине минимальная заработная плата выросла на 13,2%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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