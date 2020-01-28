«Сделка века» потребовала оставить Иерусалим неразделенной столицей Израиля

Стали известны подробности предлагаемой Вашингтоном «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию.

В плане администрации США говорится, что Иерусалим должен остаться «суверенной столицей государства Израиль» и «неразделенным городом». Существующее ограждение, установленное Израилем, предлагается оставить и считать границей между двумя столицами, передает ТАСС.

Для столицы Палестины отводится «секция Восточного Иерусалима». Речь идет о «всех районах к востоку и северу от существующего барьера безопасности», включая «Кафр-Акаб, восточную ячасть Шуафата и Абу-Дис». Как указано в плане США, «ее можно назвать Аль-Кудс или другим именем, которое определит государство Палестина».

В Иерусалиме арабы могут выбрать один из трех вариантов: гражданство Израиля, гражданство Палестины или же статус постоянных жителей Иерусалима.

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