Студия Universal готовит ремейк культового ужасника «Нечто»

По слухам, компания Universal готовится к запуску в производство ремейка культового фильма ужасов 1982 года «Нечто», где главную роль исполнил Курт Рассел. Об этом, со ссылкой на неофициальный источник, сообщил портал Bloody Disgusting.

Оригинальный фильм вышел в далеком 1982 году и практически сразу стал культовым ужасником. Речь в нем шла о полярной станции, где команда ученых выкопала инопланетную тварь, которая оказалась столь кровожадной и агрессивной, что умудрилась сожрать практически всех обитателей станции.

Оригинальный фильм уже получал перезагрузку в 2011 году, когда на экраны вышел фильм с одноименным названием. Теперь, если верить слухам, в основу сюжета будет положена новелла «Ледяной ад», которую считали безвозвратно утерянной.

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