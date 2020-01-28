Ученые: Человечеству грозит новое массовое вымирание

Ученые не исключают факт угрозы для человечества нового массового вымирания. Хронология катастроф, связанных с исчезновением целых видов растений и животных, убеждает в том, что трагическая участь может постигнуть всех обитателей планеты Земля, в том числе и человека.

О массовом вымирании принято говорить, когда исчезновение существующих видов опережает появление новых, а третье тысячелетие биологи считают именно таким периодом. Подобные глобальные катастрофы происходили каждые 100 млн лет, их длительность была неодинаковой, но численность исчезнувших видов впечатляет. Около 443 млн лет оледенение, а затем резкое потепление погубило более 85% видов, среди которых оказались обитатели водных просторов трилобиты, моллюски и другие. Катастрофическое Меловое вымирание, ставшее последним сроком существования динозавров, произошло 65,5 млн лет назад.

Ученые предполагают, что современные люди являются свидетелями седьмого по счету вымирания. Тревожные цифры исчезновения насекомых, зверей и птиц и увеличившаяся скорость процесса, значительно опережающая прошлые эпохи, заставляет думать, что прогноз выглядит достаточно пессимистическим.

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