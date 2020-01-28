Власти Китая обещали победить вспышку «дьявольского» коронавируса

Председатель КНР Си Цзиньпин обещал, что власти страны одержат победу в борьбе против вспышки «дьявольского» коронавируса, который уже унес жизни 106 человек. Вирусом заразились тысячи людей в Китае и за его пределами.

Как сообщают китайские государственные СМИ, Си Цзиньпин сказал об этом во вторник на встрече с главой Всемирной организации здравоохранения доктором Тедросом Гебрейесусом. По словам Си Цзиньпина, «мы не можем позволить этому дьяволу скрыться».

Китайские власти во вторник сообщили еще о 25 летальных случаях, в том числе о первой смерти от коронавируса в Пекине. В общей сложности число подтвержденных случаев заболевания в КНР превысило 4500.

Власти фактически ввели карантин в городе Ухань, который оказался в эпицентре вспышки, запретив людям въезжать и выезжать из города. Строгие ограничения на передвижение также введены в отношении еще нескольких городов провинции Хубэй, столицей которой является Ухань. В Ухане срочно возводят два новых полевых госпиталя для лечения и оказания помощи постоянно растущему числу пациентов.

Япония и США – в числе нескольких стран, планирующих или рассматривающих планы по эвакуации своих граждан из Уханя. Япония во вторник выслала чартерный рейс в Ухань, на котором на родину улетели приблизительно 200 из 650 японцев, находившихся в городе. США готовятся к отправке сотрудников генерального консульства в Ухане и ряда американских граждан чартерным рейсом на этой неделе. Франция, Россия и другие страны также объявили о планах эвакуации своих граждан из Уханя.

В понедельник стало известно о первых случаях заболевания в Германии и Шри-Ланке. Вирус также был выявлен в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Японии, Макао, Малайзии, Непале, Португалии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме. По данным ВОЗ, в большинстве своем заболевшие накануне побывали в Ухане, еще несколько пациентов контактировали с людьми, вернувшимися из Уханя.

За пределами Китая от коронавируса пока никто не умер.

Президент Дональд Трамп предложил Китаю всю необходимую помощь для борьбы со смертельным коронавирусом. В понедельник Трамп написал в своем Твиттере: «Мы находимся в тесном контакте с Китаем по поводу вируса», добавив, что США «предложили Китаю и председателю Си [Цзиньпину] любую необходимую помощь. У нас есть выдающиеся эксперты!»

Министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар сообщил во вторник на пресс-конференции в Вашингтоне, что США трижды предлагали оказать помощь Китаю. В частности, 6 января Вашингтон предложил прислать в Китай команду квалифицированных медиков. Азар выразил надежду на то, что «китайское правительство примет наше предложение».

Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, сообщил журналистам, что власти разрабатывают вакцину против вируса, которая может быть готова для клинических испытаний через три месяца.

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) сообщили о расширении проверок посетителей из-за рубежа. Сейчас инспектирование ведется в пяти американских аэропортах, связанных с Уханем прямыми рейсами. Однако CDC планирует расширить проверки, организовав 15 «карантинных станций» в аэропортах и других местах, где медицинские работники смогут массово проверять путешественников на наличие признаков болезни.

Министр Национальной комиссии здравоохранения КНР Ма Сяовэй в воскресенье сообщил, что властям пока мало что известно о новом вирусе. Однако доктора уже знают, что инкубационный период может длиться от 1 до 14 дней. Ма добавил, что вирус передается от человека к человеку еще в течение инкубационного периода, при этом у людей могут отсутствовать какие-либо симптомы заболевания.

Предполагается, что вирус возник в конце прошлого года на рынке морепродуктов в Ухане, где велась нелегальная торговля дикими животными. Китайские власти ввели временный запрет на продажу мяса диких животных.

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