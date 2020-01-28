Импичмент в Сенате: вызовут ли свидетелей?

В Сенате проходит вторая неделя судебного разбирательства по импичменту президента США Дональда Трампа, которого обвиняют по двум статьям. Первая – злоупотребление полномочиями, к которому, согласно обвинению, он прибег для достижения собственных политических целей, задержав ранее одобренную Конгрессом военную помощь Украине с тем, чтобы украинские власти открыли расследование в отношении политического оппонента президента – демократа Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, работавшего в составе директоров украинской энергетической компании. Второе выдвинутое против президента Трампа обвинение – препятствование работе Конгресса во время расследования действий президента Палатой представителей.

После заслушивания обвинений в отношении президента Трампа со стороны менеджеров по импичменту – 7 конгрессменов-демократов, начиная с субботы адвокаты президента США начали излагать аргументы в его защиту. Согласно установленным правилам, обеим сторонам предоставлено 24 часа для выступлений в течение трех дней, после чего сенаторам отводится 16 часов для вопросов и дебатов. После этого сенаторы должны проголосовать, вызывать ли дополнительных свидетелей, главным из которых может стать бывший советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Демократы настаивают на вызове свидетелей, в то время как республиканская партия хочет избежать дополнительных свидетельских показаний и максимально быстро закончить процесс импичмента – до ежегодного обращения президента США «О положении дел в стран», запланированного на вторник, 4 февраля. Для вызова свидетелей необходимо простое большинство голосов из 100 сенаторов, и для этого к 47 голосам демократов должны присоединиться как минимум четыре республиканца. Большинство экспертов сходятся во мнении, что республиканцы не поддержат вызов свидетелей и постараются завершить весь процесс оправданием президента Трампа уже в эту пятницу.

Однако ранее на этой неделе газета The New York Times опубликовала информация о том, что Джон Болтон в своей книге, выходящей в марте этого года, пишет о том, что президент Трамп говорил ему о своем желании удержать предназначенную Украине военную помощь, пока Киев не начнет расследование в отношении Байденов. Это вызвало новую волну вопросов о том, как повлияет эта информация на сенаторов-республиканцев, не побудит ли она их все-таки к вызову свидетелей, что станет поворотным моментом в динамике импичмента.

Аргументы адвокатской команды Трампа строились, в частности, на том, что нет прямых доказательств того, что президент обусловил помощь Украине расследованием своих политических конкурентов. Доводы демократов, как считает защита, тоже базируются на косвенных источниках, однако утверждение в книге Болтона, имевшего в свое время прямой доступ к президенту Трампу, противоречит этим ключевым утверждениям.

Как полагают некоторые наблюдатели, потенциально за вызов свидетелей могут проголосовать несколько сенаторов от Республиканской партии: Митт Ромни от штата Юта, Сьюзан Коллинз от штата Мэн, Ламар Александер из Теннесси и Лиза Мурковски от штата Аляски. Сенатор Митт Ромни, в частности, заявил во вторник журналистам, что, «скорее всего», все большее количество республиканцев может согласиться заслушать показания Джона Болтона и других свидетелей, а сенатор Сьюзан Коллинз отметила, что информация в книге бывшего советника по национальной безопасности «подкрепляет аргументы в пользу вызова свидетелей». Сенатор от штата Южная Каролина, республиканец Линдси Грэм, часто выступающий в защиту взглядов президента Трампа, также поддержал идею предоставить сенаторам доступ к рукописи Болтона, однако написал в своем Твиттер-аккаунте, что этот доступ должен быть предоставлен сенаторам в закрытом режиме, чтобы «у каждого сенатора была возможность ознакомиться с рукописью и самостоятельно принять решение».

Тем временем большинство законодателей от Республиканской партии продолжает выступать против вызова свидетелей, высказывая предположения, что новости о манускрипте Джона Болтона специально попали в печать для того, чтобы убедить их проголосовать за вызов свидетелей.

Высказались многие сенаторы-республиканцы высоко и об аргументах защиты президента Трампа. Так, в понедельник, во время второго дня предоставления аргументов в защиту президента Трампа, его личный адвокат Джей Секулоу заявил, что все действия президента Трампа были законными и в рамках его конституционных полномочий, а юрисконсульт Белого дома Пэт Сиполлоне отметил, что вместо отстранения Трампа от должности, Сенат должен его оправдать его и «позволить народу решать» судьбу президента на предстоящих в ноябре выборах. Адвокат Алан Дершовиц утверждал, что даже если то, что написано в книге Джона Болтона является правдой, то в любом случае эти действия не являются преступлением, ведущим к импичменту.

Сам президент Трамп также опровергает заявления, сделанные в рукописи Джона Болтона. «Я НИКОГДА не говорил Джону Болтону, что помощь Украине привязана к расследованиям в отношении демократов, в том числе Байденов… Если Джон Болтон сказал это, то только ради увеличения продаж своей книги», – написал президент в понедельник утром в своем Твиттер-аккаунте.

Ожидается, что сенаторы могут голосовать по вопросу вызова свидетелей в пятницу, 28 января. Некоторые республиканцы предлагали вариант «обмена свидетелей», в частности, если будет свидетельствовать Джон Болтон, то республиканцы хотели бы видеть в роли свидетелей Байденов, против чего категорически выступают демократы. Лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер заявил вчера, что демократы могут рассмотреть идею о том, чтобы в случае, если Сенат решит не вызывать свидетелей, это может сделает Палата представителей.

Ранее Белый дом блокировал возможность дачи показаний чиновниками администрации в комитетах Палаты представителей в рамках расследования по делу об импичменте, включая Джона Болтона, ссылаясь на привилегию исполнительной власти по защите конфиденциальности разговоров. Сам Джон Болтон так же ранее отказался давать показания в Палате Представителей, если только суд не обязал бы его это сделать, однако тогда демократы решили избежать судебной тяжбы, чтобы не затягивать процесс расследования импичмента в нижней палате Конгресса. После передачи разбирательства об импичменте в Сенат, Джон Болтон, однако, изменил свое мнение о даче показаний, заявив, что он готов это сделать, в случае получения официальной повестки.

Комментарий экспертов

Аналитик консалтинговой компании Eurasia Group Джеффри Райт (Jeffrey Wright) отмечает, что давление на Республиканскую партию по поводу вызова дополнительных свидетелей растет, и что отказ в свидетельских показаниях Джона Болтона оправдать сложнее, чем отказ от свидетельских показаний других лиц.

«Болтон – очень консервативный республиканец, который служил во многих республиканских администрациях. Здесь не так легко отстраниться, как, скажем, в случае с отказом в даче показаниях некоторыми другими людьми, в частности, госчиновниками, которые свидетельствовали на слушаниях в Палате представителей», – говорит Джеффри Райт.

Однако, как отмечает аналитик, таким сенаторам, как Митт Ромни, который будет переизбираться только через четыре года, легче проголосовать за вызов свидетелей и пойти против Республиканской партии, чем тем сенаторам, кто переизбирается в ближайшее время.

«Это сложнее для тех, кто, как например, Сьюзан Коллинз от штата Мэн, которая в ноябре баллотируется на выборах», – говорит Джеффри Райт, добавив, что выбор в пользу выбора свидетелей может оттолкнуть часть республиканского электората, в частности сторонников Трампа, в то время как количество потенциальных голосов со стороны независимых избирателей или электората демократической партии под вопросом.

«Эта выборная “дилемма Трампа” для республиканцев существует с 2015 года, – добавляет эксперт. – И когда дело доходит до выбора, большинство республиканцев, вероятно, предпочтут свое политическое будущее, нежели озабоченность поведением Трампа. Это была модель, которую мы наблюдали последние три года».

Тем не менее, даже если Сенат проголосует на этой неделе за вызов дополнительных свидетелей, это не окажет влияния на исход процесса по импичменту в Сенате США, считает эксперт Eurasia Group.

«Если наберется достаточное количество голосов, то они вызовут Болтона для дачи показаний, и это продлит срок судебного разбирательства в Сенате. Это потенциально даст еще больше новостных заголовков, но, я думаю, крайне маловероятно, что Трампа в конечном итоге отстранят от должности, – говорит Джеффри Райт. – Так что все это сводится к тому, насколько большее политическое зрелище мы получим, но окончательный результат процесса импичмента в Сенате, я думаю, не вызывает сомнений».

Для отстранения президента от должности необходимо большинство голосов в две трети, т.е. 67 сенаторов должны проголосовать в поддержку этого решения, включая 20 сенаторов-республиканцев. Последнее, по мнению ряда экспертов, маловероятно.

Профессор Университета имени Джорджа Мейсона в Вашингтоне Илья Сомин (Ilya Somin, George Mason University) считает несостоятельными доводы команды защиты президента Трампа о том, что тот должен быть оправдан, так как его действия, в том числе определенные как «злоупотребление властью», не являются преступлением или правонарушением, за которое главу государства можно подвергнуть импичменту.

«Я думаю, что среди экспертов существует консенсус по поводу того, что президент может подвернуться процессу импичмента не просто за нарушение конкретного закона, но также за злоупотребление властью. Вопрос о том, что именно является злоупотреблением властью, конечно, все еще остается открытым. Однако, я считаю, что в этом случае то, что сделал президент, может быть квалифицировано как "злоупотребление властью". В этом случае оно гораздо более серьезное, нежели злоупотребления властью, за которые Конгресс подверг импичменту президентов в прошлом», – считает профессор, который является одним из 17 ведущих экспертов по конституционному праву, отправивших в Сенат письмо, оспаривающее логику защиты президента Трампа.

«Во-первых, он узурпировал полномочия Конгресса в вопросе контроля за федеральным бюджетом и попытался использовать деньги, ассигнованные конгрессменами в рамках военной помощи Украине, в своих личных целях, заставив украинские власти начать расследования в отношении Байденов, – приводит аргумент эксперт по конституционному праву. – Во-вторых, он нарушил весьма конкретный федеральный закон – и здесь он совершил преступление, поскольку этот закон запрещает воспрепятствование получению льгот или выплат кому-либо, кто заручился поддержкой Конгресса, и попыткам заставить этих лиц помогать вашей политической компании. И, конечно же, он сделал именно это».

Что же касается вызова дополнительных свидетелей в Сенат, то, как отмечает Илья Сонин, республиканцы могут отстоять свое решение об отсутствии в этом необходимости.

Валерия Егисман (Valeria Jegisman) Журналист «Голоса Америки». До этого работала в международных неправительственных организациях в Вашингтоне и Лондоне, в русскоязычной версии эстонской ежедневной газеты “Postimees” и в качестве пресс-секретаря МВД Эстонии. Интересы — международные отношения, политика, экономика Подписка

Игорь Тихоненко Телевизионный журналист-международник, ведущий ТВ программ и продюсер. Интересуется темами международной и американской политики, науки, космоса и спорта. На «Голосе Америки» – с 2009 года. Подписка

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