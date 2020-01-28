Грядет возвращение «Трансформеров» на экраны

28.01.2020, 23:14, Новости дня

Культовую франшизу о Трансформерах ждет перезагрузка. Об этом сообщает портал Deadline. Студия Paramount готовит к производству сразу две картины о разумных механических существах с планеты Кибертрон.

Один из проектов будет связан с вышедшим на экраны в 2018 году фильмом «Бамблби». Над ним работает известный продюсер и сценарист Джоби Харольд. Информации о сюжете пока нет. По слухам, картина будет спин-оффом к оригинальной ленте.

Вторым проектом станет картина, снятая по мотивам знаменитого анимационного сериала «Трансформеры: Битвы зверей» (Beast Wars), который покорял зрителей с 1996 по 1999 годы. Действие сериала происходило на древней Земле, пришельцы с планеты Кибертрон принимали облик различных животных. Сценарий к этой картине будет написан Джеймсом Вандербилтом, автором второй части «Дня независимости».

Оба проекта существуют только на бумаге, не известны даже режиссеры. Которые займутся их постановкой.



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