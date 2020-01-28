Сотрудникам посольства США запретили посещать Старый город Иерусалима

Посольство США в Израиле запретило своим сотрудникам и их семьям посещать ряд территорий, включая Старый город Иерусалима.

Запрет введен в связи с призывами к «демонстрациям в Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа», передает ТАСС.

Он распространяется на Старый город Иерусалима, Храмовую гору, «Западный берег, включая Вифлеем, Иерихон, Кумран, Вади-Кельт, но не только» и «часть побережья Мертвого моря».

Американцам в Израиле также советуют не посещать районы «скопления людей», а также места с «большим присутствием» израильских силовиков.

Напомним, Израиль поддержал, а Палестина отвергла предложенную США «сделку века».

Опубликована предложенная США карта новых границ Израиля и Палестины.

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