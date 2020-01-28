Мнение: Историк Олег Соколов признан вменяемым

28.01.2020, 23:11, Разное

Экспертиза проведенная специалистами институа имени Сербского показала, что историк-наполеонист Олег Соколов во время убийства сожительницы Анастасии Ещенко был вменяемым и действовал без состояния аффекта.
Признаков помутнения рассудка у Соколова не обнаружено, что прозрачно намекает на то, что убийство было обдуманным поступком и Соколов осознавал, что делает, когда убивал Ещенко.
Соответственно, практически наверняка его будут судить за умышленное убийство с рядом отягчающих обстоятельств.
Полагаю, вопрос лишь в сроке, который он получит.

Источник: Colonel Cassad



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