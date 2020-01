«Ты меня сломал»: Селена Гомес рассказала об эмоциональном насилии со стороны Джастина Бибера

Трудный роман Селены Гомес и Джастина Бибера закончился его женитьбой на модели Хейли Болдуин. Однако певица не в силах забыть прошлое, рассказывая об эмоциональном насилии со стороны экс-возлюбленного в эфире NPR.

Певица старается выплеснуть эмоции в песнях, созданных после мучительного расставания с любимым. Поклонники отыскивают в их текстах подтверждение слов, сказанных в радиоинтервью. Лирическая композиция Lose You To Love Me — «Потерять тебя, чтобы полюбить себя», «Ты меня сломал, и теперь я это вижу». Гомес поет и говорит об одном и том же, что стало понятно ей только после окончательного разрыва и союза бывшего возлюбленного с другой через два месяца, когда она только «пыталась залечить свои раны».

Её «соперница» Хейли Болдуин называет переживания Селены Гомес «фейковой драмой», призывая забыть прошлое и «двигаться дальше». Супруга Джастина Бибера считает поведение певицы «жестоким».

