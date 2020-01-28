«Ты меня сломал»: Селена Гомес рассказала об эмоциональном насилии со стороны Джастина Бибера

28.01.2020, 23:04, Разное

Трудный роман Селены Гомес и Джастина Бибера закончился его женитьбой на модели Хейли Болдуин. Однако певица не в силах забыть прошлое, рассказывая об эмоциональном насилии со стороны экс-возлюбленного в эфире NPR.
Певица старается выплеснуть эмоции в песнях, созданных после мучительного расставания с любимым. Поклонники отыскивают в их текстах подтверждение слов, сказанных в радиоинтервью. Лирическая композиция Lose You To Love Me — «Потерять тебя, чтобы полюбить себя», «Ты меня сломал, и теперь я это вижу». Гомес поет и говорит об одном и том же, что стало понятно ей только после окончательного разрыва и союза бывшего возлюбленного с другой через два месяца, когда она только «пыталась залечить свои раны».

Её «соперница» Хейли Болдуин называет переживания Селены Гомес «фейковой драмой», призывая забыть прошлое и «двигаться дальше». Супруга Джастина Бибера считает поведение певицы «жестоким».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Европейский союз в рамках соглашения о поддержке развития сельского хозяйства и малого фермерства выделит Украине €26 млн, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.  Соответствующее соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи и руководитель группы поддержки Украины в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика