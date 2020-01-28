На Урале завели административное дело о неуважении к Путину за комментарий с тремя словами «х**ло»

Полицейские в Екатеринбурге завели на активиста Михаила Никитина административное дело по части 3 статьи 20.1 КоАП («Неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в России»), рассказал сам екатеринбуржец «Медиазоне».

Комментарий был оставлен Никитиным в фейсбуке в мае 2019 года, в нем, как сказано в протоколе, автор «выразил неуважение» к президенту России – несмотря на то, что Никитин ни разу не упомянул в нем ни имени, ни фамилии, ни должности президента России.

«Подобное было и 20 лет назад. И тоже пугали войной. Война, тем более гражданская, х**ло (нецензурное слово, рифмующееся с «хамло») пугает. Он, х**ло (нецензурное слово, рифмующееся с «хамло»), не уверен, что мусора, обнищавшие после уничтожения банков в стране, за идею будут свои мусорские семьи класть под топор, буквально только ради того, чтобы х**ло (нецензурное слово, рифмующееся с «хамло») со своими жидами сидели у власти», – цитируют комментарий в протоколе.

Закон о неуважении к власти действует в России с весны 2019 года. По данным правозащитников «Агоры», лишь за шесть первых месяцев применения в России закона о неуважении к власти по этой статье было заведено 45 дел. 26 из них были заведены за высказывания о президенте России Владимире Путине, с ним же были связаны 23 наложенных штрафа. На втором месте среди оскорбленных были российские силовики и губернаторы.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Европейский союз в рамках соглашения о поддержке развития сельского хозяйства и малого фермерства выделит Украине €26 млн, сообщает пресс-служба Кабинета Министров. Соответствующее соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи и руководитель группы поддержки Украины в […]