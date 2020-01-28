Датская газета поместила на китайский флаг возбудителей коронавируса. Китай требует извинений

Датская газета Jyllands Posten 27 января опубликовала иллюстрацию к заметке о вспышке коронавируса в Китае, поместив возбудителей болезни на ярко-красный фон, чтобы они напоминали китайский флаг.

Через несколько часов после выхода публикации посольство КНР в Дании потребовало извинений у газеты:

«Без какого-либо сочувствия или сопереживания газета переступила границу, нарушив нормы этики свободы слова и нормы цивилизованного общества», – говорится в заявлении посольства, размещенном в соцсетях.

Китайские дипломаты настаивают, что и газета, и художник Нильс Бо Бойесен должны принести извинения китайскому народу.

Главный редактор издания Якоб Нибро заявил, что газета приносить извинения не будет, так как карикатура не является насмешкой над обстановкой в Китае.

«Мы не можем принести извинения за что-то, что мы не считаем неправильным. Мы не собирались унижать или высмеивать ситуацию в Китае и не думаем, что изображение это делает», – сказал Нибро журналистам.

В то же время глава Союза журналистов Дании Эрик Петри подчеркнул, что «нет разницы между новостями и рисунками сатиры».

«Это фантастический рисунок, потому что он очень быстро сообщает, о чем он и где мы находимся», – подчеркнул он.

По последним данным, как минимум 106 человек в Китае умерли в результате осложнений после заражения коронавирусом 2019-nCoV, большинство – в провинции Хубэй. Число заболевших в более чем десяти странах мира превысило 4600 человек.

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