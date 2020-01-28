Датская газета поместила на китайский флаг возбудителей коронавируса. Китай требует извинений

28.01.2020, 23:02, Новости дня

Датская газета Jyllands Posten 27 января опубликовала иллюстрацию к заметке о вспышке коронавируса в Китае, поместив возбудителей болезни на ярко-красный фон, чтобы они напоминали китайский флаг. 

Через несколько часов после выхода публикации посольство КНР в Дании потребовало извинений у газеты: 

«Без какого-либо сочувствия или сопереживания  газета переступила границу, нарушив нормы этики свободы слова и нормы цивилизованного общества», – говорится в заявлении посольства, размещенном в соцсетях. 

Китайские дипломаты настаивают, что и газета, и художник Нильс Бо Бойесен должны принести извинения китайскому народу. 

Главный редактор издания Якоб Нибро заявил, что газета приносить извинения не будет, так как карикатура не является насмешкой над обстановкой в Китае. 

 

«Мы не можем принести извинения за что-то, что мы не считаем неправильным. Мы не собирались унижать или высмеивать ситуацию в Китае и не думаем, что изображение это делает», – сказал Нибро журналистам.

В то же время глава Союза журналистов Дании Эрик Петри подчеркнул, что «нет разницы между новостями и рисунками сатиры». 

«Это фантастический рисунок, потому что он очень быстро сообщает, о чем он и где мы находимся», – подчеркнул он. 

По последним данным, как минимум 106 человек в Китае умерли в результате осложнений после заражения коронавирусом 2019-nCoV, большинство – в провинции Хубэй. Число заболевших в более чем десяти странах мира превысило 4600 человек. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Европейский союз в рамках соглашения о поддержке развития сельского хозяйства и малого фермерства выделит Украине €26 млн, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.  Соответствующее соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи и руководитель группы поддержки Украины в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика