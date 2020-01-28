Экс-директор «Меньшевика» признан присяжными невиновным в убийстве

Присяжные заседатели признали бывшего директора московской кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова невиновным в убийстве охранника.

Дело рассматривается в Мосгорсуде, передает ТАСС.

Как сообщила староста коллегии присяжных заседателей Елена Глазунова, они согласились, что охранник предприятия «был убит из «Сайги». Однако, по мнению присяжных, не доказано, что «указанное деяние совершил Аверьянов для воспрепятствования работе судебных приставов».

Кроме того, присяжные ответили отрицательно и на вопрос о виновности Аверьянова в избиении человека у фабрики.

Аверьянов признан присяжными невиновным по всем эпизодам, передает РИА «Новости».

При этом двоих присяжных попросили заменить, так как они, предположительно, могли обмениваться репликами с защитой Аверьянова.

Год назад Аверьянов на заседании Мосгорсуда заявил, что застрелил охранника предприятия случайно во время борьбы за ружье.

Аверьянов заявлял, что у него «отобрали» и намеренно разорили предприятие.

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